Franz Beckenbauer: Markus Babbel watscht "scheinheilige" Kritiker ab

Anzeige Der Tod von Franz Beckenbauer erschüttert die Fußball-Welt. Im Interview spricht der frühere Bayern-Spieler und ran-Experte Markus Babbel über das Vermächtnis des Kaisers und beklagt die Scheinheiligkeit einiger Kritiker. Von Carolin Blüchel Markus Babbel kannte Franz Beckenbauer als Trainer und Präsident, vor allem aber auch als besonderen Menschen. Dementsprechend geschockt war der frühere Bayern-Spieler, als er vom Tod des Kaisers erfuhr. Im Interview spricht der ran-Experte über das Vermächtnis Beckenbauers und gibt auch einige Anekdoten aus der Vergangenheit zum Besten. ran: Herr Babbel, der Tod von Kaiser Franz Beckenbauer berührt ganz Fußball-Deutschland. Wie ist Ihre Gefühlswelt aktuell? Markus Babbel: Ich war mit dem Auto auf dem Weg zu einem Event und habe es im Radio gehört. Natürlich war ich erst einmal geschockt. Ganz überraschend war es nicht. Er hatte die letzten Monate nicht mehr so gut ausgesehen. Man hat schon gewusst, es geht ihm nicht gut. Trotzdem ist es immer tieftraurig, wenn so eine Persönlichkeit von uns geht. Mich hat das schon sehr bewegt. ran: Der Kaiser ist das Größte, was der deutsche Fußball hervorgebracht hat. Wie bewerten Sie seine Lebensleistung für den deutschen Fußball? Babbel: Das geht weit über den deutschen Fußball hinaus. Er war einfach ein Aushängeschild Deutschlands. Er war Repräsentant und Außenminister (lächelt). Er hat wahnsinnig viel für das Land geleistet. Natürlich aufgrund seiner fußballerischen Außergewöhnlichkeit, aber eben auch aufgrund seiner Art, wie er einfach war. Er hat so viele Sympathien nach außen getragen. Ich denke, das ist das größte Vermächtnis.

ran: Sogar Lionel Messi hat dem Kaiser in den sozialen Medien die Ehre erwiesen. Hat sie das berührt? Babbel: Absolut. Alle Größen der Welt haben sich zu Wort gemeldet. Und auch Titelseiten von Tagezeitungen waren ihm gewidmet. Bei uns in Deutschland, ja klar, das versteht man. Aber dass er sogar im Ausland gehuldigt und gewürdigt wird, ist der größte Ritterschlag, den man bekommen kann.

Babbel: Der Kaiser hat Deutschland in ein positives Licht gerückt ran: Ist Beckenbauers menschliches Vermächtnis noch höher einzuschätzen als der sportliche Erfolg? Babbel: Wenn man es rein sportlich betrachtet, ist er in einer Riege mit Ali, Pele, Maradona. Ganz klar. Trotzdem hat er darüber hinaus so viel mehr getan, als man eigentlich von einem Spieler erwarten kann. Mit der Weltmeisterschaft 2006 hat er es geschafft, unser Land in ein ganz neues Licht zu rücken. Die ganze Welt war plötzlich begeistert, wie cool eigentlich Deutschland ist. Er hat einfach wahnsinnig viel dafür getan, dass sich das Bild der Deutschen in der Welt extrem zum Positiven gewandelt hat. Und vor allem hat er es geschafft, dass den Menschen in Deutschland damals eine Glückseligkeit widerfahren ist, die man so nicht für möglich gehalten hätte.

Die ganze Welt war plötzlich begeistert, wie cool eigentlich Deutschland ist. Markus Babbel über den WM-Organisator Franz Beckenbauer

ran: Und trotzdem fiel ihm ausgerechnet das Sommermärchen 2006 Jahre später auf die Füße. Haben diese unklaren Zahlungen bei der Bewerbung für die Weltmeisterschaft seinem Vermächtnis geschadet? Babbel: Für mich persönlich nicht. Nullkommanull. Ich hoffe, dass der FC Bayern ihm eine Statue neben Gerd Müller widmet. Er hat sich aufopferungsvoll eingesetzt, damit die Weltmeisterschaft zu uns kommt, hat die ganze Welt bereist. Klar gibt es die Moralapostel, die sagen: 'Moment mal, da stimmt etwas nicht mit den Zahlungen.' Ich kann es nicht beurteilen. Für mich hat er einfach ein unglaubliches Glücksgefühl nach Deutschland gebracht. Darüber hinaus haben viele Vereine ihre Stadien und Infrastruktur verbessern können, so dass die Bundesliga mit hochmodernen Stadien und tollen Anfahrtswegen jetzt noch sehr attraktiv ist. ran: Franz Beckenbauer hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem auch zurückgezogen, weil er die Kritik an seiner Person nicht verstanden hat. Was empfinden Sie, wenn jetzt ausgerechnet diejenigen den Kaiser posthum huldigen, die ihn jahrelang demontieren wollten? Babbel: Ich ertrage diese Scheinheiligkeit nicht. Ich will gar nicht bewerten, was damals passiert ist. Wenn jemand damit ein Problem hat, weil etwas vielleicht nicht sauber gelaufen ist, dann ist das berechtigte Kritik. Aber ich muss immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Der Mehrwert war so groß, gemessen an dem, was vielleicht nicht ok war. Deshalb konnte ich diese Jagd auf ihn überhaupt nicht verstehen. Und wenn jetzt diese Journalisten wieder herauskommen und großartig darüber schreiben, was für ein Hero er für sie war, dann finde ich das absolut scheinheilig.

ran: Sie sind selbst 1972 geboren, da hat Beckenbauer Deutschland als Spieler zum EM-Titel geführt, zwei Jahre später zum WM-Triumph. Wie sind Ihre ersten Erinnerungen an den Kaiser? Babbel: So wirklich wahrgenommen habe ich ihn erst beim HSV. Und natürlich durch Erzählungen, was für ein außergewöhnlicher Fußballer er war und mit welcher Eleganz er auf dem Spielfeld gestanden hat. Natürlich habe ich auch immer wieder die Bilder von der WM 1974 gesehen.

Anzeige Babbel würdigt den Menschen Beckenbauer ran: Und dann haben Sie ihn irgendwann persönlich kennengelernt. Babbel: Ja, ich hatte das große Glück. Beim FC Bayern als Trainer und als Präsident. Das war schon außergewöhnlich. Franz Beckenbauer steht über allen. Wenn er in den Raum kam, dann wurde es wirklich hell. Er war die außergewöhnlichste Persönlichkeit, die ich kennengelernt habe. ran: Was war so besonders an ihm? Babbel: Egal ob Putzfrau oder Vorstandvorsitzender - er hat alle gleich behandelt. Und so war er auch mit uns Spielern.

Egal ob Putzfrau oder Vorstandsvorsitzender. Beckenbauer hat alle gleich behandelt. So war er auch mit uns Spielern. Markus Babbel