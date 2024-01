Trauerfeier für Franz Beckenbauer: Gäste, Tickets, Übertragung im Free-TV und Stream

Anzeige Der FC Bayern München veranstaltet zum Abschied von Fußball-Ikone Franz Beckenbauer eine große Gedenkfeier in der Allianz Arena. ran hat alle Informationen zur Zeremonie gesammelt. Die Sportwelt trauert um Franz Beckenbauer. Die deutsche Fußball-Legende verstarb am Sonntag, 7. Januar 2024, im Alter von 78 Jahren. Ende der vergangenen Woche gab die Familie des verstorbenen "Kaisers" Franz Beckenbauer das letzte Geleit. Am Freitag, 12. Januar fand eine auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst eine private Beerdigung im engen Familien- und Freundeskreis statt. Der FC Bayern München plant zur Würdigung Beckenbauers in dieser Woche auch noch eine große Gedenkfeier in der Allianz Arena. Mit der Veranstaltung soll eine Möglichkeit geschaffen werden, Beckenbauer "in dem Umfeld zu ehren, in dem er die Herzen der Menschen auf einzigartige Weise erreicht hat: auf dem Fußballplatz", teilte der deutsche Rekordmeister mit. Wann wird die Gedenkfeier stattfinden? Wer darf daran teilnehmen? Und wird die Zeremonie im TV übertragen? Alle wichtigen Infos hat ran hier für euch gesammelt.

Anzeige

Trauerfeier für Franz Beckenbauer: Wann wird sie stattfinden? Der FC Bayern München hat verkündet, dass die Trauerfeier für Franz Beckenbauer am 19. Januar 2024 um 15 Uhr in der Münchener Allianz Arena stattfinden wird. Nicht ohne Grund veranstaltet der Rekordmeister die Trauerfeier in seinem Stadion. Auf der Seite des Vereins heißt es: "Der FC Bayern hat sich bewusst für eine Feier in der Allianz Arena entschieden. Zum einen gäbe es das Stadion ohne Beckenbauers Engagement nicht. Zum anderen hatte der 'Kaiser' immer ein Herz für jeden, und daher sollen möglichst viele Menschen auch die Möglichkeit bekommen, sich von ihm zu verabschieden."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Gedenkfeier Franz Beckenbauer: Wer sind die Gäste? Wie der FC Bayern in einem Statement mitteilte, sind "Freunde und Wegbegleiter aus dem nationalen wie internationalen Sport, der Kultur und Politik sowie generell alle Fans und die gesamte Fußballfamilie" eingeladen. Laut "Bild"-Zeitung werden diese Gäste in der Allianz Arena erwartet: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Bundeskanzler Olaf Scholz

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder

Ex-Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Frau

Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern,

Tennis-Idol Boris Becker

Skifahrer Christian Neureuther

Skifahrerin Christa Kinshofer

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß

Paul Breitner

Günter Netzer

Wolfgang Overath

Rainer Bonhof

Lothar Matthäus

Andreas Brehme

Klaus Augenthaler

Pierre Littbarski

Guido Buchwald

Olaf Thon

Rudi Völler

Karlheinz Riedle

Franz "Bulle" Roth

Philipp Lahm

Bastian Schweinsteiger

Mark van Bommel

Michael Ballack

Miroslav Klose

Bixente Lizarazu

Willy Sagnol

Jean-Marie Pfaff

Bernd Dürnberger

Otto Rehhagel

Hansi Flick

Julian Nagelsmann

Felix Magath

Erich Ribbeck

Matthias Sammer

Niko Kovac

Horst Köppel

Holger Osieck

Charly Körbel

Delegationen des FC Barcelona und von Real Madrid

Real-Ehrenpräsident Pirri

Emilio Butragueño (Real Madrid)

Jimmy Hartwig (für den HSV)

Hansi Müller (für den VfB Stuttgart)

Oliver Bierhoff

Hans-Joachim Watzke

Oliver Mintzlaff

Wo läuft die Trauerfeier für Franz Beckenbauer live im Free-TV und im kostenlosen Stream? Die Beckenbauer-Trauerfeier wird bei Das Erste und im BR live im TV übertragen. Das BR Fernsehen zeigt die Gedenkfeier am Freitag, 19. Januar 2024 um 15 Uhr live im Free-TV. Sportschau-Moderatorin Esther Sedlaczek (38) präsentiert die Übertragung des öffentlich-rechtlichen Senders. Bis circa 16.20 Uhr soll die Gedenkfeier im TV ausgestrahlt werden. Aufgrund der Gedenkfeier für die verstorbene Fußball-Legende wird außerdem das Biathlon-Weltcuprennen der Damen vorverlegt. Dadurch ist es auch der ARD möglich, sowohl von dem Wintersport-Event in Antholz als auch von der Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena zu berichten. Das Biathlon-Rennen startet nun gegen 13.30 Uhr, die Gedenkfeier ist für 15 Uhr angesetzt. Hier geht es zum Livestream von Das Erste bei Joyn. Hier geht es zum Livestream des BR bei Joyn. Auch die TV-Sender RTL und ntv werden die Trauerfeier für Franz Beckenbauer aus der Allianz Arena übertragen, wie die beiden Sender am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben. Demnach wird bereits ab 14:50 Uhr das RTL Spezial "Abschied vom Kaiser - Trauerfeier für Franz Beckenbauer" ausgestrahlt. Moderator Florian König (56) wird durch die Sondersendung führen, und an seiner Seite wird Günther Jauch (67), ein langjähriger Weggefährte Beckenbauers, ebenfalls vor Ort sein.

Anzeige

Anzeige Trauerfeier für Franz Beckenbauer: Hier gibt es Tickets Tickets bzw. Einlassberechtigungen sind seit Donnerstag über die Webseite des FC Bayern München erhältlich. Wie auf der Webseite des FC Bayern zu lesen ist, hatten anfangs für 24 Stunden ausschließlich Vereinsmitglieder des deutschen Rekordmeisters die Gelegenheit, Tickets zu erwerben. Nun steht die Möglichkeit für jedermann offen, Tickets zu erlangen. Pro Person werden höchstens vier Karten vergeben. Der Club appelliert zudem an alle Interessenten, nur so viele Tickets zu bestellen, wie sie tatsächlich benötigen. Dies soll sicherstellen, dass an diesem besonderen Tag zu Ehren von Franz Beckenbauer möglichst viele Menschen teilnehmen können und ihm ein angemessener Abschied zuteilwird.

Wieviel kosten die Tickets? Die Tickets sind kostenlos. Der Verein vergibt diese nach der Reihenfolge der Anträge auf der FCB-Homepage.

Wie viele Trauergäste werden bei der Feier erwartet? Die Allianz Arena in München Fröttmaning bietet Platz für 75.000 Gäste.

Einige haben sich bereits in das Kondolenzbuch in der Hofkapelle der Residenz eingetragen, unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Anzeige

Anzeige