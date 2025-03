Frust auf St. Pauli: "Irgendwie will der Ball nicht rein"

Elias Saad verstand hinterher die Welt nicht mehr. "Was fehlt, kann ich nicht genau sagen", sagte der Angreifer vom FC St. Pauli frustriert nach dem nächsten Null-Tore-Spiel der Kiezkicker: "Wir probieren alles, aber irgendwie will der Ball nicht rein." Auch gegen Borussia Dortmund hielt der Aufsteiger gut mit, hatte Chancen - und verlor doch am Ende mit 0:2 (0:0).