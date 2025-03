Gegen Bochum: Schick und Boniface gemeinsam in Bayers Startelf

Trainer Xabi Alonso vom Double-Gewinner Bayer Leverkusen bietet im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum erstmals in dieser Saison seine beiden Torjäger Patrik Schick und Victor Boniface gemeinsam in der Startelf auf. Erst dreimal standen die beiden Mittelstürmer in dieser Saison zeitgleich auf dem Platz, dabei wurde Boniface aber stets eingewechselt. Der Nigerianer hatte sich mit einem schwungvollen Kurzeinsatz beim Auswärtssieg in Stuttgart (4:3) empfohlen.

Gegen den Abstiegskandidaten (20.30 Uhr/DAZN) baut Alonso dazu auf Stammverteidiger Piero Hincapié, der in der Nacht zu Mittwoch noch mit der ecuadorianischen Nationalmannschaft in Chile gefordert war. Die Werkself will den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf drei Punkte verkürzen.

Die Partie sei "super wichtig", nun sei "der Moment, in dem sich alles entscheiden kann. Wir wollen so viel Druck wie möglich machen", hatte Alonso, der seine Zukunft in Leverkusen über den Sommer hinaus am Donnerstag offengelassen hatte, betont.