Gladbach atmet auf: Fans stimmen ihr Team auf Derby ein

Die Fans sangen und hüpften, der erste Bundesliga-Sieg von Borussia Mönchengladbach nach 217 Tagen setzte fast schon vergessene Glücksgefühle frei - doch schon kurz nach dem Abpfiff beim umjubelten 4:0 (2:0) beim FC St. Pauli schworen die Anhänger ihr Team auch auf das anstehende Derby gegen den 1. FC Köln ein (Samstag, 18.30 Uhr/Sky).

"Da haben wir uns auch nochmal die Bedeutung der Partie klargemacht", sagte Florian Neuhaus über einen Kreis mit den Fans im Millerntor-Stadion: "Ich habe schon das eine oder andere Derby gespielt, auch das eine oder andere Derby gewonnen - das will ich natürlich in die Mannschaft transportieren. Auch was es heißt, Derbysiege einzufahren. Und da bin ich auch guter Dinge, dass wir eine gute Trainingswoche hinlegen, um unser Ziel zu erreichen."

Nach einem miserablen Saisonstart ist das Selbstvertrauen zurück bei den Fohlen, nach dem Pokalerfolg gegen den Karlsruher SC legte der Traditionsklub auf St. Pauli die beste Saisonleistung hin. Außerdem verließ die Mannschaft von Eugen Polanski den letzten Tabellenplatz. "Ich bin extrem zufrieden", sagte der Trainer.

Doch ausruhen dürfen sich die Fohlen jetzt natürlich nicht. Das Derby sei "immer speziell" und "sehr, sehr wichtig", sagte Doppelpacker Haris Tabakovic. Und Yannick Engelhardt meinte: "Ich freue mich riesig". Auf die Leistung gegen St. Pauli "können wir auf jeden Fall aufbauen". Damit die Fans auch nach dem Derby wieder etwas zu feiern haben.