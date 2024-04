Gladbachs Borges Sanches erleidet Kreuzbandriss

Anzeige

Sturmhoffnung Yvandro Borges Sanches vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach fällt nach einem Kreuzbandriss monatelang aus. Der 19-Jährige zog sich die Verletzung am Dienstag in einem Spiel des niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen zu, an den er ausgeliehen ist. Der luxemburgische Nationalspieler werde "zur Planung der weiteren ärztlichen Versorgung" nach Mönchengladbach zurückkehren, teilte die Borussia mit.

"Das ist eine bittere Nachricht für Yvandro. Wir wünschen ihm alles Gute bei seiner Genesung und werden ihn bei seinem Comeback in allen Belangen unterstützen", sagte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport.

Borges Sanches hat bislang acht Pflichtspiele für die Borussia absolviert. Für Luxemburg absolvierte der Teenager bereits 25 A-Länderspiele, in denen er drei Tore erzielte. Sein Vertrag in Gladbach läuft noch bis 2026.