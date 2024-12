Gregoritsch schwärmt von Wirtz: "Eine Augenweide"

Florian Wirtz beeindruckte mit seiner erneuten Fußballgala sogar den Gegner. "Bayer Leverkusen und ganz Deutschland ist gesegnet mit diesem Spieler", sagte der Freiburger Michael Gregoritsch, nachdem er beim Double-Gewinner mit dem Zauberfuß 1:5 (0:1) verloren hatte, bei Sky. Er sei während des Spiels "mehrmals erstaunt" gewesen, gestand der Österreicher, "er ist ein unfassbarer Spieler, eine Augenweide."

Gegen den Sportclub hatte Wirtz mit einem Tor und drei Vorlagen geglänzt: Erstmals in seiner Karriere gelangen dem 21-Jährigen vier Torbeteiligungen in einem Spiel. Im zu Ende gehenden Jahr war er in 51 Pflichtspielen an 37 Treffern beteiligt. "Gefühlt macht er, was er will, und es funktioniert", schwärmte Gregoritsch, "er hat in den letzten zweieinhalb Jahren kein schlechtes Spiel gemacht. Ich wünsche ihm nur das Beste. Das muss man auch mal anerkennen."

Auch SC-Coach Julian Schuster war von Wirtz begeistert. "Wenn ich zehn Jahre alt wäre, würde ich mir sofort ein Trikot kaufen", sagte der 39-Jährige: "Er hat eine Qualität, bei der man gerne zuschaut – wenn man nicht gerade der gegnerische Trainer ist."