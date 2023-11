Guirassy verlängert BVB-Negativserie - Bayern mit Zittersieg

Anzeige

Borussia Dortmund hat zum Abschluss einer wechselhaften Woche einmal mehr Rätsel aufgegeben. Nach der Demütigung gegen Bayern München und der darauffolgenden starken Antwort gegen Newcastle United verlor der BVB das Spitzenspiel des elften Spieltags beim VfB Stuttgart völlig verdient mit 1:2 (1:1) und setzte seine schwankenden Leistungen fort.

Niclas Füllkrug (36.) hatte Dortmund, das auch im dritten Ligaspiel in Folge ohne Sieg blieb, trotz drückender Überlegenheit der Gastgeber zwar in Führung gebracht. Doch Deniz Undav (42.) und Torjäger Serhou Guirassy (83., Foulelfmeter), der in der 67. Minute sein Comeback nach überstandener Oberschenkelverletzung feierte, drehten die Partie für Stuttgart.

Bayern München zitterte sich hingegen dank seines Tor-Phänomens Harry Kane, der einen Doppelpack erzielte, rechtzeitig zum alljährlichen "Parteitag" an die Tabellenspitze der Bundesliga. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verspielte gegen den aufmüpfigen Aufsteiger 1. FC Heidenheim zwar eine 2:0-Führung, behielt letztlich aber mit 4:2 (2:0) nicht unverdient die Oberhand.

Damit grüßt die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am Sonntag zur Mitgliederversammlung (11.00 Uhr) von Platz eins. Bayer Leverkusen kann am Nachmittag allerdings gegen Union Berlin wieder vorbeiziehen.

Die imposante Auswärtsserie der TSG Hoffenheim riss mit dem 1:1 (1:0) beim heimstarken FC Augsburg. Darmstadt 98 kam in Abwesenheit von Trainer Torsten Lieberknecht zu einem 0:0 gegen den FSV Mainz 05.