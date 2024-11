Hamann: Der BVB hat "eine gute Chance"

Dietmar Hamann hat Borussia Dortmund gute Chancen für das Top-Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayern München eingeräumt. "Vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass sie eine echte Möglichkeit haben. Jetzt würde ich sagen, sie haben eine gute Chance", erklärte der Ex-Nationalspieler am Donnerstag in einer Sky-Presserunde.