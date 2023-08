Anzeige Harry Kane sieht seine Zukunft offenbar nicht in Tottenham. Sein Vertrag in London läuft bis 2024 - erst dann wäre der englische Stürmer ablösefrei. Doch bereits jetzt buhlen mehrere Top-Klubs um Kane, darunter auch der FC Bayern München. Alle News, Gerüchte und Entwicklungen im News-Ticker. Harry Kane ist einer der begehrtesten Stürmer Europas. Seinen Vertrag bei den Tottenham Hotspur will der Engländer scheinbar nicht verlängern. Ein Wechsel ist demnach nur noch eine Frage der Zeit. Der FC Bayern München bemüht sich um den Angreifer, der jedoch erst 2024 ablösefrei wäre. ran fasst die wichtigsten News, Gerüchte und Entwicklungen zur Personalie Harry Kane im Liveticker zusammen. Auf wen treffen die Bayern Eröffnungsspiel? Alle Infos zum Bundesliga-Spielplan

+++ 11. August, 15:15 Uhr: Spurs-Coach auf Kane-Abgang vorbereitet +++ Vor dem ersten Ligaspiel der Saison beim FC Brentford äußerte sich Tottenhams Coach Ange Postecoglou zum anstehenden Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München. "Meine Information ist, dass der Deal unmittelbar bevorsteht", ließ der Australier wissen. Er habe nicht versucht, Kane von einem Verbleib zu überzeugen, erklärte der Spurs-Coach. Seinem Eindruck nach hätte sich Kane bereits nach den ersten Gesprächen für einen Wechsel entschieden. Zwar gebe es noch etwas Ungewissheit, aber die Spurs würde sich ohne ihren Torjäger auf die Partie am Sonntag vorbereiten. Da sich diese Situation bereits angebahnt habe, sei der Klub vorbereitet. Es werde jedoch keinen direkten Ersatz für Kane geben. Weiter betonte Postecoglou: "Er ist ein Held für die Fans und das wird er immer sein."

+++ 11. August, 10:55 Uhr: Kane darf jetzt wohl doch nach München fliegen +++ Harry Kane hat im zweiten Anlauf nun wohl doch die Erlaubnis erhalten, nach München zum Medizincheck zu reisen. Das berichtet "Sky Sport News UK". Demnach soll der 30-Jährige gegen 15 Uhr in Oberpfaffenhofen in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt landen. Ein Einsatz im Super Cup gegen RB-Leipzig (Samstag ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und in der ran-App) wird somit immer unwahrscheinlicher. Bis 15 Uhr muss der FC Bayern seinen Kader bei der DFL melden. Der Flug war eigentlich schon zu einem früheren Zeitpunkt geplant, doch nach ran-Informationen stellte sich "Spurs"-Boss Daniel Levy zuerst noch quer und cancelte den ursprünglichen Flug, um Details nachzuverhandeln (siehe Eintrag um 9:34 Uhr). Nun lenkt die Tottenham-Seite wohl doch ein.

+++ 11. August, 9:34 Uhr: Tottenham hält Kane-Transfer vorerst auf +++ Der Wahnsinn um den Transfer von Harry Kane zum FC Bayern geht in die nächste Runde. Nach ran-Informationen ist der Deal noch nicht durch. Zwar sind sich die Bayern mit Kane einig, "Spurs"-Boss Daniel Levy hat dem Wechsel aber noch nicht zugestimmt. Er hat noch weitere Nachforderungen. Kanes geplanter Flug nach Deutschland wurde daher gecancelt.

Dennoch sind die Bayern weiterhin zuversichtlich, den Transfer abzuschließen, allerdings ist der Deal noch nicht sicher. Zuvor hatte bereits "Sky" berichtet, dass Tottenham Kane die Erlaubnis für die Reise nach München wieder entzogen habe. Die Transfer-Sage scheint also weiterhin kein Ende nehmen zu wollen.

Anzeige +++ 11. August, 7:43 Uhr: Bericht: Bayern-Vertrag bis 2027 für Harry Kane - Debüt im Supercup gegen Leipzig +++ Jetzt geht alles bei Harry Kane wohl wieder ratzfatz. Laut "Sky" soll der Engländer am heutigen Freitag in München ankommen und einen Vierjahresvertrag bis 2027 an der Säbener Straße unterschreiben. In dem Tweet des "Sky"-Reporters Florian Plettenberg heißt es weiter, der Mittelstürmer hoffe, schon am Samstag im Supercup gegen Leipzig zum Einsatz zu kommen, sofern er seinen Medizincheck bis dahin bestanden hat. Der Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig - Samstag ab 19:30 live in SAT.1, auf ran.de und in der ran-App Seinen Medizincheck beim FC Bayern soll Kane laut "Sky" wohl noch heute absolvieren.

+++ 11. August, 0:45 Uhr: Happy End naht! Kane-Deal wohl endgültig auf der Zielgeraden +++ Während sich die Berichte in England zunächst überschlugen und von einem zögernden und zaudernden Harry Kane die Rede war, blieben die Verantwortlichen des FC Bayern offenbar ganz entspannt. Laut Sport1 hatten die Bayern nach der ursprünglichen Zusage von Kane weiterhin Kontakt zum Lager des Angreifers und dabei "nie das Gefühl, dass der Spieler umschwenken könnte". Dieses Gefühl scheint sich nun zu bewahrheiten. Denn der Wechsel vom Harry Kane zum FC Bayern München befindet sich laut übereinstimmenden Medienberichten nun endgültig auf der Zielgeraden. So berichtet Sky, dass der Brite an seiner Zusage festhält und dem deutschen Rekordmeister am späten Donnerstagabend sein finales Go gab. Auch laut Transferexperte Fabrizio Romano seien die Bayern nun extrem zuversichtlich, dass der Deal am Freitag über die Bühne geht. So erteilten die Spurs seinem Noch-Stürmer zudem die Erlaubnis für letzte Vertragsgespräche nach München zu reisen. Von einer konkreten Vertragslaufzeit berichtet sogar schon The Athletic. Demnach soll Kane in München einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Nach einem langen Hin und Her scheint der Rekordtransfer von Harry Kane zum FC Bayern München somit tatsächlich beschlossene Sache zu sein.

+++ 10. August, 16:37 Uhr: Zweifel an Wechsel von Harry Kane nehmen offenbar zu +++ Dem britischen Sender "Sky Sports News" zufolge gibt es immer größere Zweifel an einem Transfer von Harry Kane zum FC Bayern. Demnach nehme die Wahrscheinlichkeit zu, dass der 30 Jahre alte Stürmer bei Tottenham Hotspur bleibt. Laut "Sky" liegt die Wahrscheinlichkeit auf einen Wechsel nur noch bei "50/50". Zuvor war durchgesickert, dass sich die beiden Klubs nach wochenlangem Poker auf die finanziellen Rahmenbedingungen eines Wechsels verständigt hatten. Zuvor hatte Kane deutlich gemacht, eine Entscheidung bis zum Wochenende zu wollen. Die Bayern sollen ihrerseits bereits seit mehreren Wochen die Zusage von Kane für einen Wechsel haben.

+++ 10. August, 12:05 Uhr: Trotz Einigung: Macht Harry Kane einen Rückzieher? +++ Der FC Bayern und Tottenham Hotspur scheinen sich auf einen Transfer von Harry Kane geeinigt zu haben. Doch selbst wenn das stimmt, müsste Kane erst noch seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterzeichnen. Laut Berichten aus England hat Kane seine Entscheidung noch nicht getroffen und neigt derzeit dazu, bei Tottenham zu bleiben. "Football Daily" berichtet, dass Kane zwar mit dem FC Bayern sprechen werde, jedoch Stand heute eher bei Tottenham bleiben würde. Ob dies der Wahrheit entspricht oder eher ein Wunschdenken der englischen Medien ist, bleibt abzuwarten. Der TV-Experte gibt selber zu, dass diese Information vom frühen Morgen stamme und nach den aktuellen News noch einmal gecheckt werden müsse. Es erscheint zumindest unwahrscheinlich, dass der FC Bayern seit Wochen um Kane buhlt, ohne das Ja-Wort des Stürmers zu haben.

+++ 10. August, 11:33 Uhr: Tottenham und Bayern einigen sich angeblich! +++ Ist es das Ende des Transfer-Hickhacks? Wie Insider David Ornstein via "TheAthletic" auf "X" verkündet, sollen sich der FC Bayern und die Tottenham Hotspurs über einen Wechsel von Harry Kane verständigt haben. Die "Daily Mail" bestätigt den Bericht. Demnach überweisen die Bayern 100 Millionen Euro an die "Spurs". Auch wenn sich die Teams einig sind, muss der FCB jetzt noch mit dem Spieler handelseinig werden.

+++ 10. August, 08:47 Uhr: Kennt Bayern die Spurs-Schmerzgrenze gar nicht? +++ Eine neue Wende in der Transfersaga um Harry Kane? Wie der "kicker" berichtet, sollen die Verantwortlichen des FC Bayern München gar keine konkrete Schmerzgrenze der Tottenham Hotspur und deren CEO Daniel Levy kennen. Demnach werden zwar rund 100 Millionen Pfund (rund 117 Millionen Euro) "suggeriert", eine konkrete Preisvorstellung soll er jedoch nicht angegeben haben. Wie weit demnach Angebot und Preisvorstellung beider Parteien auseinanderliegen, sollen selbst die Verhandler des Rekordmeisters nicht wissen.

+++ 9. August, 09:43 Uhr: Bayern und Tottenham verhandelten wohl die ganze Nacht +++ Eine Entscheidung um die Zukunft von Harry Kane rückt wohl immer näher. Wie die englische Ausgabe von "Sky" berichtet, saßen Funktionäre von Tottenham Hotspur und dem FC Bayern München die ganze vergangene Nacht zusammen, um zu verhandeln. Wie ertragreich diese Verhandlungen am Ende waren, ist nicht überliefert. Zuletzt hatten die Journalisten Gary Jacob und Constantin Eckner berichtet, dass die Spurs nach einem erneut verbesserten Angebot der Bayern über 110 Millionen Euro durchaus bereit seien, Kane doch zu verkaufen. Laut Paul Gilmour von "Sky Sports" will Tottenham die Verhandlungen aber weiter offen halten, während die Bayern und auch der Stürmer selbst so schnell es geht eine Einigung herbeiführen wollen. Angeblich habe Kane beiden Verhandlungspartnern eine Deadline gesetzt. Er wolle spätestens am Wochenende vor dem Premier-League-Start eine Entscheidung haben, hieß es.

+++ 8. August, 21:15 Uhr: Spurs lenken nach verbesserter Bayern-Offerte wohl ein +++ Das Tauziehen um Stürmerstar Harry Kane könnte bald ein Ende haben. Laut Berichten der Journalisten Gary Jacob und Constantin Eckner lenke Tottenham Hotspur nach der verbesserten Bayern-Offerte ein und sei bereit, Kane für die angebotene Ablöse von 110 Millionen Euro zuzüglich Boni-Zahlungen abzugeben. Eine finale Entscheidung steht noch aus, die Zeichen deuten allerdings auf einen Kane-Wechsel zum FC Bayern München hin, so die Berichte.

+++ 8. August, 18:00 Uhr: Bayern plant wohl neues Angebot +++ Nachdem das Lager von Harry Kane eine Entscheidungsfrist festgelegt hat, nach der der Stürmer nach Ablauf der aktuellen Woche nicht mehr wechseln möchte, plant der FC Bayern München wohl ein überarbeitetes Angebot bei Tottenham Hotspur einzureichen. Das berichtet "Sky"-Insider Florian Plettenberg. Demnach erhöhe Bayern die Ablöse auf 110 Millionen Euro mit zusätzlichen Boni-Zahlungen. Die Offerte solle heute oder morgen abgegeben werden.

+++ 8. August, 16:35 Uhr: Insider bestätigt Kane-Deadline +++ Der italienische Transfer-Insider Fabrizio Romano hat Berichte bestätigt, wonach das Lager von Harry Kane die Tottenham Hotspur und den FC Bayern darüber unterrichtet hat, dass der Stürmer nach Beginn der Premier League nicht mehr wechseln möchte. Tottenham startet mit seinem ersten Pflichtspiel am Sonntag den 13. August beim FC Brentford. Den Münchnern bleiben also nur noch wenige Tage um Tottenham-Boss Daniel Levy zu einer Einigung zu kommen.

+++ 8. August, 10:55 Uhr: Harry Kane nicht im Kader bei Testspiel gegen Barca - Tendenz zu Verbleib? +++ Nach Informationen von "Sky" steht Harry Kane nicht im Kader von Tottenham für das Testspiel gegen den FC Barcelona am Dienstagabend. Dies soll allerdings nichts mit einem möglichen Wechsel nach München zu tun haben. Ein Großteil der Akteure, die am Wochenende in der Premier League zum Einsatz kommen sollen, sei demnach nicht mit nach Spanien gereist. Wie "Sky" und der "Evening Standard" weiterhin berichten, soll der Angreifer mittlerweile zu einem Verbleib in London tendieren. Kane gefalle das Training unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou sowie dessen Philosophie, ein Transfer sei "unwahrscheinlich". Am Montag war übereinstimmend berichtet worden, dass die Spurs ein "finales" Angebot der Bayern in Höhe von 116 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen abgelehnt hätten. Ob der Rekordmeister sein Angebot noch einmal nachbessert oder auf einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer hofft, ist noch unklar.

+++ 8. August, 07:30 Uhr: Bayern mit Notfallplan bei Kane? +++ "Sport 1" berichtet, dass Tottenham-Boss Levy grundsätzlich einen höheren Sockelbetrag anstatt hoher Bonuszahlungen verlangen soll. Dabei ist die Rede von einer fixen Ablösesumme von 100 Millionen Pfund, also ca. 116 Millionen Euro, die aber durch mögliche Zusatzzahlungen noch anwachsen könnte. Zuvor hatte "The Athletic" berichtet, dass die beiden Klubs auch nach dem jüngsten Angebot der Münchner weiterhin ca. 29 Millionen Euro bei ihren Preisvorstellungen auseinanderliegen sollen. Die Transfer-Taskforce der Münchner plane nun das weitere Vorgehen und diskutiere laut "Sport 1" ein erneutes Angebot, wolle aber eine Entscheidung spätestens bis zum Supercup gegen RB Leipzig (am Samstag, den 12. August, ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und im Livestream auf ran.de) und hat offenbar einen Backup-Plan, wenn der englische Nationalspieler bis dahin kein Bayern-Spieler sein sollte. Demnach überlege man beim FC Bayern, notfalls mit Youngster Mathys Tel als erste Wahl, der in der Vorbereitung mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, in die Saison zu gehen und den derzeit noch verletzten Routinier Eric Maxim Choupo-Moting als dessen Backup einzusetzen. Im Winter könnte dann ein erneuter Anlauf auf Kane gestartet werden, da sich der 30-Jährige nicht nur für diese Transferperiode für einen Wechsel zu den Bayern ausgesprochen haben soll. Durch Kanes 2024 auslaufenden Vertrag würde dann auch wahrscheinlich eine deutlich geringere Ablöse fällig werden.

+++ 7. August, 21:30 Uhr: Bayern geben offenbar immer noch nicht auf +++ Die Bayern lassen wohl einfach nicht locker. Nachdem es am Nachmittag noch hieß, die Spurs hätten ein weiteres Mega-Angebot der Münchner abgelehnt, soll der FCB nun offenbar bereit sein, eine noch höhere Offerte abzugeben. Wie der "Daily Telegraph" berichtet, denken die Bosse des deutschen Rekordmeisters über die Sinnhaftigkeit eines allerletzten Angebots für Harry Kane nach. Dies dürfte dann schon näher bei 150 Millionen als an 100 Millionen liegen. Eine endgültige Entscheidung wird aller Voraussicht nach bis Ende dieser Woche fallen. Dann steht nicht nur der deutsche Supercup zwischen Bayern und RB Leipzig an, sondern auch der Premier-League-Start. Wie es heißt, werde Kane die Spurs auf keinen Fall verlassen, wenn die Spielzeit schon läuft. In diesem Fall soll auch die angebliche Einigung zwischen Kane und dem FC Bayern vorerst ruhen.

+++ 7. August, 16:50 Uhr: Tottenham lehnt nächstes Bayern-Angebot für Kane ab Tottenham Hotspur hat das nächste Mega-Angebot des FC Bayern München für Harry Kane abgelehnt. Das berichten "The Athletic", der "Daily Telegraph" und auch Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend. Die Bayern sollen ihre bereits im Juni und Juli abgelehnten Angebote noch einmal auf bis zu 100 Millionen Euro Fix-Ablöse nachgebessert haben. Inklusive Bonuszahlungen hätte sich das Angebot bis auf die von den Spurs angeblich geforderten 117 Millionen Euro zubewegen können. Offenbar zu wenig für Spurs-Boss Daniel Levy, der laut "Daily Telegraph" das Maximum aus dem Transfer rausholen wolle. "The Athletic" berichtet, dass nach wie vor circa 29 Millionen Euro zwischen den Spurs-Forderungen und dem Bayern-Angebot lägen. Nun sollen auch große Zweifel an einem Transfer bei der Kane-Seite aufgekommen sein. Ein Wechsel des Superstars an die Säbener Straße rückt also in weitere Ferne. Einerseits, weil es sich Berichten zufolge um das finale Angebot der Bayern gehandelt habe. Andererseits sollen sich die Bayern-Bosse auf eine Entscheidungs-Deadline im Poker mit Kane geeinigt haben, die bis zum 11.August läuft. Die Zeit drängt und es gilt als unwahrscheinlich, dass die Bayern-Bosse ihr Angebot noch einmal nachbesseren werden.

+++ 7. August, 12:35 Uhr: Warum Kane bis zum kommenden Wochenende Klarheit haben will +++ "Sky"-Reporter Kaveh Solhekol hat bei "Football Daily" über die Gründe gesprochen, weshalb Harry Kane bis zum kommenden Wochenende Klarheit über einen Bayern-Transfer haben will. Demnach fände es der Stürmer "respektlos gegenüber Klub und Fans", wenn er beim Premier-League-Auftakt gegen den FC Brentford am Sonntag spielen und den Verein danach verlassen würde. Darüber hinaus ist Kanes Frau schwanger, wird laut Solhekol in den kommenden Wochen entbinden und kann "nicht mehr reisen". "Es sind keine Verhandlungstaktiken, sondern es ist Harry Kanes Leben. Er will das schnell geklärt haben", so der Journalist.

+++ 6. August, 23:45 Uhr: Neue Gerüchte über finales Kane-Angebot +++ Die Bayern sollen für Wunschspieler Kane vor dem Wochenende angeblich ein finales Angebot abgegeben haben. "Sport 1" berichtet nun über neue Details der Offerte. So sollen die Münchner tatsächlich die 100 Millionen Euro-Marke durchbrechen. Konkret würde die Grundablöse sich auf 86 Millionen Pfund (99,6 Millionen Euro) belaufen. Durch Boni würde sich die Ablöse dann in Richtung der zuletzt von mehreren Medien übereinstimmend berichteten Forderung der "Spurs" von 117 Millionen Euro bewegen. Der Bericht kommt den Zahlen von "ESPN" nahe, das vor wenigen Tagen von einem Angebot über 100 Millionen Euro als feste Ablöse mit einem leistungsabhängigen Bonuspaket in Höhe von nochmal 20 Millionen Euro berichtet hatte. Sowohl die Münchner als auch die Spielerseite sollen auf eine Entscheidung drängen, Tottenham hat demnach aber noch nicht auf das Angebot reagiert.

+++ 6. August, 20:24 Uhr: Verwirrung um Kane-Berichte +++ Derzeit kursieren widersprüchliche Berichte rund um Bayerns Wunschstürmer Harry Kane. Zum einen berichten "Bild" und "Sky", dass es bei den kürzlichen Gesprächen mit Tottenham-Boss Daniel Levy zu keinem Durchbruch gekommen sei, man die Verhandlungen aber fortsetzen werde.

Laut "Focus" aber soll ein Transfer des englischen Topstürmers an die Säbener Straße immer wahrscheinlicher werden. Demnach sei zwischen den Vereinsbossen der Spurs und der Bayern in einem geheimen Telefonat in den wesentlichen Punkten eine Einigung bezüglich des Kane-Deals erzielt worden. Erst kürzlich soll Kane selbst den Druck auf die Verantwortlichen der Londoner erhöht haben. Er wolle bis zum Premier-League-Start am 13. August Klarheit über seine sportliche Zukunft haben. Kanes Vertrag bei Tottenham läuft im Sommer 2024 aus.

+++ 6. August, 16:49 Uhr: Kane schnürt gegen Schachtar einen Viererpack +++ Harry Kane hat im Testspiel von Tottenham Hotspur gegen Schachtar Donezk vier Tore erzielt und dabei eindrucksvoll bewiesen, dass er sich vom wochenlangen Transfer-Theater um seine Person nicht beeinträchtigen lässt. Beim 5:1-Sieg gegen den ukrainischen Meister traf Kane in der 38. Minute per Elfmeter sowie in der 50., 55. und 79. Minute. Nach seinem vierten Treffer wurde der Stürmer für Dane Scarlett ausgewechselt. Scarlett erzielte in der Nachspielzeit noch das Tor zum 5:1-Endstand. Die Szenen nach dem Spiel hinterließen allerdings den Eindruck, als ob es tatsächlich die letzte Partie für Kane im Spurs-Trikot gewesen ist. Nach dem Schlusspfiff ging er auf eine kurze Ehrenrunde und bedankte sich bei seinen Fans. Die hatten ihm bereits bei seiner Auswechslung mit Standing Ovations gehuldigt.

+++ 6. August, 11:35 Uhr: Bayern reservieren Kane offenbar schon Platz in der Kabine +++ Im Ringen um den Wechsel von Harry Kane nach München lässt der FC Bayern offenbar nichts unversucht. Wie der "Mirror" berichtet, ist dem Stürmer von Tottenham Hotspur schon ein Platz in der Umkleidekabine des deutschen Rekordmeisters reserviert worden. Dies hätten die Klub-Bosse mit Kanes Beratern ebenso besprochen wie die Frage der Trikot-Nummer. Details dazu wurden aber nicht bekannt. Außerdem haben die Bayern demnach für ihren potenziellen Neuzugang schon eine Luxus-Villa in Grünwald ausgsucht.

+++ 5. August, 16:47 Uhr: Spurs-Boss Levy reiste wohl in die USA - auch wegen Kane? +++ Nachdem die Spurs ein befristetes Angebot des FC Bayern München für Harry Kane wohl unbeantwortet ließen, steht nun laut "Bild" offenbar der nächste Akt im Transfer-Poker um den englischen Stürmer an. Demnach soll Tottenhams Boss Daniel Levy eine USA-Reise angetreten haben, allerdings gibt diese viel Raum für weitere Spekulationen. Dem Bericht nach bleibt Levy über das Wochenende bei seiner Familie in Miami. Diese macht dort für zwei Wochen Urlaub. Nun aber wird darüber spekuliert, dass Levy die USA-Reise auch dazu nützen könnte, sich mit Tottenham-Besitzer Joe Lewis zu treffen, um das weitere Vorgehen in der Causa Kane abzustimmen. Lewis wohnt in Orlando, also ebenfalls im US-Bundesstaat Florida. Der Spurs-Besitzer hatte Levy wohl in der Vergangenheit schon nahegelegt, Kane zu verkaufen, wenn dieser seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wolle. Der Stürmer selbst macht mittlerweile wohl auch Druck auf die Spurs-Bosse, will dem Bericht nach eine Entscheidung über seine Zukunft bis zum Premier-League-Start am 13. August haben.

+++ 5. August, 08:30 Uhr: Nach Mega-Angebot - Tottenham lässt Bayern mit Antwort warten +++ Der mögliche Transfer von Harry Kane zum FC Bayern zieht sich weiter hin. So haben die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur laut "Sky" bislang nicht auf das neue, erhöhte Angebot des Rekordmeisters reagiert. Die Münchner sollen für den Star-Stürmer bei ihrer jüngsten Offerte mehr als 100 Millionen Euro geboten haben - Boni inbegriffen. Eine Deadline für die Antwort der Spurs gibt es laut "Sky" Kane aber nicht. Der englische "Telegraph" hatte zuletzt berichtet, dass Bayern eine Entscheidung forciert habe.

+++ 4. August, 17:00 Uhr: FC Bayern München: Angebot für Harry Kane noch höher als gedacht +++ Der FC Bayern hat offenbar ein neues Angebot für Harry Kane abgegeben. Nach Informationen von "Sky" sollen die Münchner Tottenham jetzt über 100 Millionen Euro Ablöse für den 30-Jährigen geboten haben. "ESPN" berichtet sogar von einem noch höheren Angebot, welches auch den kolportierten Forderungen von Spurs-Boss Daniel Levy entspräche. Demnach hätten die Bayern nicht nur über 100 Millionen Euro feste Ablöse, sondern außerdem ein leistungsabhängiges Bonuspaket in Höhe von nochmal 20 Millionen Euro geboten. Levy soll übereinstimmenden Berichten zufolge 117 Millionen Euro für Kane gefordert haben. Nach dem verbesserten Angebot sollen die Bayern-Verantwortlichen Tottenham zudem eine Deadline für eine Entscheidung gegeben haben. Diese soll am Freitag um Mitternacht ablaufen. Das berichtet der "Telegraph". Die Bosse rechnen wohl mit einer Antwort in "den kommenden Stunden". Auch Spurs-Boss Levy wolle sich bis Mitternacht entscheiden, ob er Kane nun ziehen lässt. Sollte bis dahin nichts passieren, werde sich Kane laut Telegraph voraussichtlich nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2024 den Münchnern anschließen. Eine Vertragsverlängerung bei den Spurs wäre damit vom Tisch.

+++ 4. August, 13:30 Uhr: FC Bayern setzt Tottenham Deadline für Kane-Transfer +++ Die Bayern-Bosse verlieren in den Verhandlungen mit Tottenham Hotspur offenbar allmählich die Geduld. Laut dem englischen Blatt "Telegraph" hat der FC Bayern den "Spurs" eine Deadline gesetzt. Sollte es bis Mitternacht zu keiner Einigung kommen, würde der Deutsche Rekordmeister sein Angebot wohl zurückziehen. Laut Bericht hätten die Bayern die Hoffnung allerdings noch nicht aufgegeben. Um Tottenham-Boss Daniel Levy zum Einlenken zu bewegen, müssten die Münchner demnach aber mindestens 100 Millionen Euro plus mögliche Boni bieten. Wie die "BILD" passend dazu berichtet, wollen auch die Spurs um Levy noch am Freitag Klarheit haben und über einen möglichen Verkauf entscheiden. Die nächsten Stunden dürften also heiß werden.

+++ 3. August, 10:20 Uhr: FC Bayern würde zur Not wohl auch 117 Millionen Euro für Kane zahlen +++ Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur um Harry Kane dauern weiter an. Der "kicker" berichtet, dass Spurs-Präsident Daniel Levy weiterhin auf 100 Millionen Pfund (umgerechnet 117 Millionen Euro) Ablöse pocht. Eine stolze Summe für einen 30-Jährigen, die den FCB-Verantwortlichen laut Bericht "etwas Magenschmerzen bereitet". Die Bayern hoffen offenbar noch, den Preis noch zu drücken. Bleibt Tottenham hart, wären die Bayern aber wohl auch bereit, die geforderten 117 Millionen zu zahlen. Die Not auf der Mittelstürmer-Position sei einfach zu groß. Als sicher gilt, dass die Münchner ihren vereinsinternen Transferrekord für Kane brechen müssen. Bisher war Lucas Hernandez bei seinem Wechsel von Atletico Madrid 2019 mit einer Ablöse von 80 Millionen Euro der teuerste Bayern-Neuzugang.

+++ 2. August, 10:48 Uhr: Tottenham fordert Rückkauf-Klausel +++ Gibt es eine neue Wende im Poker um Harry Kane? Wie "Sky UK" berichtet, will Tottenham Hotspur offenbar eine spezielle Klausel in einen etwaigen Bayern-Vertrag von Kane implementieren. Demnach fordert Spurs-CEO Daniel Levy eine Rückkauf-Klausel für den 30-Jährigen in unbekannter Höhe. Auch Transfer-Insider Gianluca Di Marzio behauptet, von dieser Forderung Kenntnis zu haben. Die Klausel soll dann greifen, falls Kane eine Rückkehr in die Premier League anstrebt - Tottenham hätte dann das Vorkaufsrecht auf den Mittelstürmer. Es bleibt abzuwarten, ob die Bayern dieser Klausel zustimmen würden.

+++ 1. August, 07:55 Uhr: Kane-Deal rückt wohl näher +++ Die Transfer-Saga um Stürmer Harry Kane von Tottenham scheint sich auf der Zielgeraden zu befinden. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der technische Direktor Marco Neppe hatten sich am Montag mit den Tottenham-Verantwortlichen getroffen - wie "The Times" berichtet, verliefen die Gespräche positiv. Demnach sei Bayern bereit, die Gesamtofferte auf knapp 100 Millionen Euro anzuheben. Tottenham fordere allerdings etwa 115 Millionen Euro für den Kapitän. "The Times" geht davon aus, dass zum Ende der Woche eine endgültige Entscheidung gefällt wird.

+++ 31. Juli, 21:07 Uhr: Kein Kane-Deal am Freitag +++ Wie "Sky" berichtet, sind sich der FC Bayern München und Tottenham in den Verhandlungen um Top-Star Harry Kane noch immer nicht einig. Am Montag sollen die Verantwortlichen beider Klubs bis zum späten Nachmittag verhandelt haben. Demnach seien die Bayern bereit, ihr letztes Angebot von 80 Millionen Euro plus Boni deutlich zu erhöhen und erstmals die magische Grenze von 100 Millionen Euro Ablösesumme zu übertreten. Dennoch trennen die Klubs laut "Sky" noch ca. 23 Millionen Euro. Zudem bestehen die "Spurs" wohl auf eine Rückkauf-Klausel, sollte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Premier League zurückkehren wollen. Laut "Bild" sind die Bayern-Verantwortlichen zuversichtlich, den Transfer dennoch in nächster Zeit finalisieren zu können.

+++ 31. Juli, 11:20 Uhr: Bayern-Bosse nach London unterwegs +++ Die Bayern-Bosse Marco Neppe und Jan-Christian Dreesen sind am Montag-Vormittag nach London aufgebrochen, wohl um mit Tottenham-Chef Daniel Levy über Harry Kane zu verhandeln. "Sky"-Bilder zeigen die Ankunft des technischen Direktors Neppe am Flughafen in Oberpfaffenhofen.

Kameras der "Bild" fingen zudem den Abflug der Maschine der Bayern-Delegation ein.

+++ 31. Juli, 09:35 Uhr: Vor Treffen - Experte sieht "entscheidende Stunden" Transfer-Insider Fabrizio Romano sieht den Poker um Harry Kane auf seinen Höhepunkt zu kommen. Auf Twitter schrieb der Italiener, dass die Verhandlung sich vor "entscheidenden Stunden" befänden.

Die Vertreter des FC Bayern treffen sich laut "Bild" heute mit Tottenham-Boss Daniel Levy und sind wohl bereit über ihr jüngstes Angebot von 80 Millionen Euro hinauszugehen, wie Romano berichtet.

+++ 28. Juli, 16:42 Uhr: Treffen mit Bayern-Bossen in London verschoben +++ Das Treffen der Bosse des FC Bayern München mit den Verantwortlichen der Tottenham Hotspur rund um Daniel Levy wurde verschoben. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Ursprünglich sollten Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der technische Direktor Marco Neppe am Vormittag nach London fliegen, um weitere Details im Poker um Harry Kane zu klären. Allerdings sei der Termin kurzfristig auf den Anfang der kommenden Woche verschoben worden. Die genauen Gründe dafür sind nicht bekannt. Zuletzt wurde berichtet, dass Tottenham umgerechnet rund 116 Millionen Euro für den Stürmer verlangt. Einige Medien schrieben sogar schon von einer Zusage des Spielers an den FC Bayern. Laut dem "Daily Telegraph" sei es sogar möglich, dass die Münchner einer speziellen Rückkaufklausel zustimmen könnten, um den Deal fix zu machen. Dann könnte Kane zum Karriereende in die Heimat zurückkehren.

+++ 28. Juli, 10:08 Uhr: PSG will Bayern offenbar ausstechen +++ Paris Saint-Germain will sein Werben um Harry Kane offenbar nicht aufgeben - ganz im Gegenteil. Dem "Guardian" zufolge sei PSG immer noch fest entschlossen, den Stürmer zu holen und den Bayern ein Schnippchen zu schlagen. So sei der französische Meister bereit, jedes Angebot der Bayern zu überbieten. Allerdings scheint es sich dabei um ein Unterfangen ohne Aussicht auf Erfolg zu handeln. Denn längst soll sich Kane für einen Wechsel nach München entschieden haben. Nun geht es nur noch um die Ablöse zwischen den Bayern und Tottenham.

+++ 27. Juli, 17:15 Uhr: Bayern-Bosse zu weiteren Verhandlungen nach London +++ Nächste Runde im Poker um Harry Kane! Wie die "Bild" berichtet, werden der technische Direktor Marco Neppe und CEO Jan-Christian Dreesen am Freitag zu weiteren Verhandlungen mit Tottenham-Boss Daniel Levy nach London reisen. Beide Verantwortliche der Münchner nahmen aufgrund der Transferverpflichtungen, die weiterhin auch Yann Sommer beinhalten, nicht mit dem restlichen Team an der Asien-Reise teil und blieben in München. Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Münchner mit einem weiteren Angebot unter 100 Millionen Euro wohl keine Aussicht auf eine Einigung über den Transfer des Star-Stürmers haben werden. Laut "Kicker" soll der Rekordmeister aber mittlerweile bereit sein, auch eine dreistellige Millionenhöhe für einen Wechsel Kanes zu zahlen.

+++ 27. Juli, 10:15 Uhr: Bayern will Spurs offenbar noch weiter entgegenkommen +++ Im Ringen um Harry Kane sind die Bayern offenbar bereit, noch tiefer in die Tasche zu greifen. Wie der "kicker" meldet, würde der Rekordmeister "wenn nötig" mehr als 100 Millionen Euro für den englischen Nationalstürmer zahlen. Diese Summe galt lange Zeit als die absolute Schmerzgrenze für die Bayern. Die Führungsriege um Präsident Herbert Hainer und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sei sich demnach bewusst, dass es eine teure Angelegenheit werde. Da es sich bei Kane aber um den absoluten Wunschspieler handle, werde man die nötige Geduld und das Kleingeld aufbringen, heißt es weiter. Das gelte auch, obwohl Kane bald 30 Jahre alt wird und damit nicht mehr zu den jüngsten Stürmern auf dem Markt zählt.

+++ 25. Juli, 21:00 Uhr: Hainer spricht über Kane +++ Der FC Bayern bastelt weiter an einer Verpflichtung von Harry Kane. Bayern-Präsident Herbert Hainer betonte im Rahmen der Asienreise der Münchner, dass der Tottenham-Angreifer exakt in das Beuteschema des Rekordmeisters passt. "Harry Kane ist definitiv ein hochattraktiver Spieler, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Torschützenkönig. Insofern würde das uns sowie der Bundesliga gut tun, keine Frage", erklärte Hainer. Denn die Bayern denken bei einem Transfer wie dem von Kane auch über den eigenen Tellerrand hinaus: "Der FC Bayern versucht ja immer wieder, auch internationale Stars zu holen, um uns als Mannschaft besser zu machen, aber natürlich auch, um dadurch die Bundesliga besser zu machen und nach außen attraktiver zu gestalten.“ Er glaube, dass die Bundesliga insgesamt nicht mehr so viele internationale Stars habe, so Hainer. Dies trage einen großen Teil negativ dazu bei, wie sich die beste deutsche Liga „nach außen vermarktet.“

+++ 25. Juli, 08:32 Uhr: PSG baggert weiter an Kane +++ Obwohl Harry Kane Berichten zufolge klar gemacht haben soll, dass er nur zum FC Bayern München wechseln will, ranken sich weiter Gerüchte um andere Klubs. Wie "RMC Sport" berichtet, arbeitet Paris St. Germain weiter an einer Verpflichtung des englischen Nationalspielers. Demnach sei Besitzer Nasser Al-Khelaifi "optimistisch" was den Transfer angeht. Nachdem Kylian Mbappe offenbar vor einem Wechsel steht, hätten die Franzosen eine Vakanz in der Sturmspitze.

+++ 24. Juli, 08:36 Uhr: Spurs-Owner schließt ablösefreien Kane-Wechsel wohl aus +++ Der FC Bayern München bekommt im Werben um Harry Kane offenbar Hilfe - ausgerechnet von Tottenham Hotspur selbst. Wie der "Telegraph" berichtet, hat Spurs-Eigentümer Joe Lewis dem Vorstandsvorsitzenden Daniel Levy klar gemacht, dass ein ablösefreier Wechsel des Stürmers im kommenden Jahr keine Option ist. Sollte der Bericht zutreffen, hat sich die Verhandlungsposition von Levy, der bislang knallhart geblieben war, deutlich verschlechtert. Kanes Vertrag läuft 2024 aus, eine Verlängerung hat er Berichten zufolge kategorisch ausgeschlossen. Bisher galt es durchaus als möglich, dass Levy Kane dennoch nicht verkauft und der Kapitän stattdessen erst im kommenden Jahr gehen darf. Nach der Ansage seines Chefs wäre dies aber hinfällig. Tottenham schätzt den Wert von Kane laut "Telegraph" auf mindestens 100 Millionen Pfund, umgerechnet 115 Millionen Euro. Ob die Bayern aber tatsächlich eine solche Summe zahlen würden, ist aktuell fraglich.

+++ 23. Juli, 14:27 Uhr: Bayern plant offenbar langen Kane-Vertrag +++ Harry Kane wird kommende Woche 30 Jahre alt. Doch die Bayern-Regel, 30+ Jahre alten Spielern aus dem eigenen Kader maximal eine Vertragsverlängerung von einem Jahr zu bieten, gilt nicht für den möglichen Star-Zugang. Laut "Sport Bild" plant der FC Bayern sogar, dem Engländer einen Vierjahresvertrag anzubieten. Außerdem soll er dem Bericht zufolge mehr als 20 Millionen Euro verdienen, würde damit sofort zu den Topverdiener aufsteigen wie auch Sadio Mane nach seinem Wechsel im Vorjahr. Die Bayern habe Kanes Bruder und Vater, die den Stürmer beraten, in den bisherigen Verhandlungen eine lange Vertragsdauer versprochen, so der Bericht weiter. Der Vertrag könnte demnach eventuell sogar eine Laufzeit von fünf Jahren haben.

+++ 23. Juli, 9:20 Uhr: FC Bayern offenbar mit Schmerzgrenze im Kane-Poker +++ Während der FC Bayern laut der englischen "Times" derzeit ein drittes Angebot für Harry Kane vorbereitet, ist der deutsche Rekordmeister offenbar nicht bereit, Tottenhams Ablöseforderung von kolportierten 115 Millionen Euro zu erfüllen. "100 Millionen, da ist dann auch irgendwann mal Schluss. Ich glaube, dass der Transfer unter 100 Millionen am Ende über die Bühne geht", erklärte "Sport1"-Reporter Kerry Hau über die angebliche Schmerzgrenze der Münchner. Diese Haltung sei auch der Fall, weil Kanes Vertrag in England im kommenden Jahr ausläuft und der Spieler Bayern bereits versprochen haben soll, notfalls bis 2024 zu warten, um dann ablösefrei nach München zu wechseln.

+++ 22. Juli, 10:25 Uhr: Nächster Anlauf: Bayern bereitet wohl drittes Kane-Angebot vor +++ Der FC Bayern bereitet im Werben um Stürmer Harry Kane wohl den nächsten Anlauf vor. So berichtet die britische "Times", der Rekordmeister plane, ein drittes Angebot für den 29-Jährigen auf den Tisch zu legen. Demnach soll die Offerte bei Tottenham Hotspur eingehen, wenn der Premier-League-Klub von seiner Vorbereitungstour zurück ist. Aktuell reisen die Spurs durch Thailand, Singapur und Australien. Laut dem Bericht stellt sich Tottenham 115 Millionen für den Angreifer vor. Ein Betrag, den auch das neueste FCB-Angebot nicht abdecken dürfte. Das zweite Angebot soll bei 80 Millionen plus Boni gelegen haben.

+++ 21. Juli, 14:35 Uhr: Kane-Zukunft: Spurs-Coach drängt auf baldige Entscheidung +++ Teammanager Ange Postecoglou vom englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur wünscht sich in der Transfer-Saga um Harry Kane eine baldige Entscheidung. "Ich bin nicht entspannt", sagte der Coach der Spurs kopfschüttelnd auf der Asienreise über die Situation des Stürmers, der beim FC Bayern ganz oben auf der Transferliste steht. Kane sei "ein sehr wichtiger Teil dieses Fußballvereins, nicht nur der Mannschaft. Er ist so eine gewaltige Figur", führte der Australier aus. Wann immer er vor die Presse trete, werde er als erstes zu Kane gefragt, klagte er. "Damit muss man erst klarkommen. Es wäre aber für alle Beteiligten besser, wenn wir das nicht allzu lange tun müssten. Das ist für niemanden gut - nicht für Harry, nicht für den Klub", betonte Postecoglou. Andererseits möchte er Kane "kein Ultimatum setzen". Das würde den Druck auf den Münchner Wunschspieler nur unnötig erhöhen. Kane, gab Postecoglou zu bedenken, habe bei den Spurs schließlich noch ein Jahr Vertrag. "Trotzdem glaube ich, dass niemand ein Interesse daran hat, dass es allzu lange dauert", ergänzte der Trainer bezüglich der Entscheidung über einen möglichen Verkauf oder eine Verlängerung.

+++ 21. Juli, 7:13 Uhr: Tottenham offenbar an möglichem Kane-Nachfolger dran +++ Obwohl Tottenham sich weiter um einen Verbleib von Harry Kane bemüht, schauen sich die Nord-Londoner hinter den Kulissen wohl längst nach Ersatz um. So haben die Spurs nun offenbar ein Auge auf Arthur Cabral von der AC Florenz geworfen. Das berichtet die "Daily Mail". Der 25 Jahre junge Brasilianer hat in 64 Spielen für die Fiorentina 19 Tore erzielt. Sein Vertrag beim italienischen Klub geht noch bis 2026.

+++ 20. Juli, 17:56 Uhr: Kane lehnt offenbar Vertragsverlängerung bei Tottenham ab +++ Harry Kane schließt eine Vertragsverlängerung bei Tottenham Hotspur offenbar kategorisch aus. Das berichtet die "Times". Demnach habe er auch das jüngste Angebot über ein Wochengehalt von umgerechnet knapp 350.000 Euro abgelehnt und sei auch nicht bereit, eine andere Offerte seines aktuellen Klubs anzunehmen. Sein aktueller Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Damit könnte sich der Druck auf Spurs-Boss Daniel Levy erhöhen, seinen Star-Angreifer noch in diesem Sommer zu verkaufen. Die Bayern haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge bislang zwei Angebote für den bald 30-Jährigen abgegeben, zuletzt sollen es 80 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen gewesen sein.

+++ 20. Juli, 07:23 Uhr: Spurs-Boss wohl sauer über Hoeneß-Aussagen +++ Wie die "Bild" berichtet, sollen die forschen Aussagen von Uli Hoeneß bezüglich Harry Kane bei dessen Noch-Verein Tottenham Hotspur gar nicht gut angekommen sein. Vor allem nicht bei Geschäftsführer Daniel Levy, der auch die Verhandlungen führt. Demnach lasse sich der 61-Jährige nicht unter Druck setzen und werde nun in Folge der Hoeneß-Aussagen starr bei seiner Forderung von über 100 Millionen Euro Ablöse für den Star-Stürmer bleiben. Levy gilt im Business als ein harter Verhandlungspartner. Hoeneß indes war nach ran-Informationen sehr erbost darüber, wie seine Aussagen bezüglich des Kane-Transfers in den Medien interpretiert wurden.

+++ 18. Juli, 20:20 Uhr: Bayern wollen Wogen nach Hoeneß-Vorstoß wohl glätten +++ Nach dem unüberlegten Vorstoß von Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Transferrennen um Tottenham-Star Harry Kane wollen die Bayern-Bosse offenbar die Wogen glätten, um den angestrebten Wechsel nicht zu gefährden. Wie die "Bild" berichtet, hat Bayerns neuer Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen am Montag mit Spurs-Boss Daniel Levy telefoniert, der sich derzeit mit dem Team in Australien befindet. Ferner wolle Dreesen den guten Kontakt, der beim gemeinsamen Treffen mit Bayerns Kaderplaner Marco Neppe in London in der vergangenen Wochen entstanden ist, pflegen. "Bis jetzt ist es so, dass Harry in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, kriegen wir ihn. Weil dann wird Tottenham einknicken müssen, weil so ein Verein auf 80, 90 Mio. - oder wie viele es auch werden – nicht verzichten kann", hatte Hoeneß am Samstag im Rahmen des Trainigslagers in Rottach-Egern erklärt. Vor dem angesprochenen Telefonat hatte Dreesen daraufhin erklärt: "Wenn man freundlich miteinander umgeht, erzielt man die besten Ergebnisse." Wohl auch eine Spitze gegen Hoeneß, der dem Bericht zufolge geknickt wegen der Wirkung seiner Aussagen gewesen sein soll, die offenbar für Unmut bei Levy sorgten.

+++ 18. Juli, 14:24 Uhr: Spurs verlieren erstes Testspiel: Kane als Kapitän in der Startelf +++ Die Tottenham Hotspur haben ihr erstes Testspiel der Sommer-Vorbereitung bestritten. Im australischen Perth trafen die Spurs auf Ligakonkurrent West Ham United mit dem deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer. Harry Kane stand in der Startelf und war Kapitän. Zur Pause tauschte der neue Spurs-Trainer Ange Postecoglou beinahe die ganze Elf aus, damit auch Kane. Tottenham verlor am Ende mit 2:3.

+++ 18. Juli, 09:52 Uhr: Wechselt Kane möglicherweise ablösefrei? +++ Endet das Wechsel-Theater um Harry Kane womöglich ganz anders? Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der FC Bayern auch im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen in diesem Sommer weiter an Kane baggern wollen. Demnach sind die Bosse sogar bereit, ein weiteres Jahr auf den Kapitän der englischen Nationalmannschaft zu warten und ihn 2024 ablösefrei zu verpflichten. Kanes Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung steht derzeit nicht im Raum.

+++ 17. Juli, 06:40 Uhr: Kane-Wechsel: Bis dann soll der Transfer durch sein +++ Nach den deutlichen Aussagen von Uli Hoeneß im Hinblick auf Harry Kane fragen sich viele Bayern-Fans, wann und für wie viel Geld der Stürmer von Tottenham an die Isar wechselt. Laut "Bild" hoffen die Verantwortlichen beim Rekordmeister, dass sie den als knallharten Verhandler geltenden Spurs-Boss Levy bis Ende Juli knacken können. Dass der Stürmer bereits auf die Asien-Tour des FCB mitkommt, damit rechnet man an der Säbener Straße aber wohl nicht. Die Münchner halten sich vom 24. Juli bis 3. August in Japan und Singapur auf. In Sachen Ablöse stehen mindestens 80 Millionen Euro im Raum, der Premier-League-Klub will aber wohl im dreistelligen Bereich abkassieren.

+++ 15. Juli, 20:45 Uhr: Hoeneß: Wenn es so bleibt, "dann kriegen wir Kane" +++ Uli Hoeneß gibt sich im Ringen um Harry Kane extrem optimistisch. "Er hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn", sagte der Ehrenpräsident am Samstag am Rande der ersten Einheit im Trainingslager am Tegernsee. "Dann wird Tottenham einknicken müssen." Der englische Nationalstürmer von Tottenham Hotspur "möchte international spielen", betonte Hoeneß. "Tottenham ist da nicht tätig in der kommenden Saison - im Gegensatz zu unserem Klub. Er hat jetzt noch mal die Möglichkeit, zu einem Topklub in Europa zu kommen." Allerdings gestalteten sich die Verhandlungen kompliziert. Spurs-Boss Daniel Levy sei "clever. Wir müssen ihn erst mal so weit bringen, dass er eine Zahl nennt. Er spielt auf Zeit, ist ein ausgebuffter Profi. Ich schätze ihn sehr. Aber auf der anderen Seite sind auch keine Leute, die das seit gestern machen." Niemand könne erwarten, einen derartigen Transfer "in einer Woche" abzuschließen. Die Beraterseite, Kanes Vater und Bruder, sei sehr angenehm, betonte Hoeneß: "Sie haben immer zu dem gestanden, was sie gesagt haben."

+++ 13. Juli, 9:38 Uhr: Neue Details zum Geheimtreffen der Bosse +++ Nach dem "Bild"-Bericht über ein geheimes Treffen der Vereinsführungen des FC Bayern und Tottenham Hotspur am Donnerstag, gibt es neue Meldungen mit Details der Zusammenkunft. Laut "Sky" soll das Ziel der Münchner unter anderem eine Respektsbekundung gegenüber Tottenham-Präsident Daniel Levy gewesen sein. Der Amerikaner gilt als schwieriger Verhandlungspartner. Auch Harry Kane, Grund für das Treffen, soll über den Besuch der Bayern-Bosse informiert gewesen sein. Ein Durchbruch soll zwar nicht stattgefunden haben, dennoch sollen sich die Verhandlungen in die richtige Richtung bewegen.

+++ 13. Juli, 21:23 Uhr: Geheimtreffen in London wegen Kane +++ Der Flirt zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur wegen Harry Kane wird immer heißer. Einem Bericht der "Bild" zufolge trafen sich die Bosse beider Klubs am Donnerstag zu einem Geheimtreffen in London, um über den Stürmer zu verhandeln. Ein Angebot über kolportierte 80 Millionen Euro Ablöse soll Spurs-Chef Daniel Levy angelehnt haben, der 61-Jährige verlange demnach immer noch mindestens 100 Millionen. Einen Durchbruch soll es bei dem Treffen nicht gegeben haben, doch die Bayern seien optimistisch, Kane noch in diesem Sommer nach München zu lotsen.