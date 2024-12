Hasenhüttl freut sich auf "schönen Abschluss" mit Wolfsburg

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg freut sich im letzten Heimspiel des Jahres gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf ein volles Haus in der ausverkauften Volkswagen-Arena. "Das ist schön zum Abschluss einer sehr intensiven Zeit. Ich erwarte ein sehr enges und intensives Spiel. Es kommt ein sehr guter Gegner zu uns", sagte Hasenhüttl am Freitag: "Vor der Pause ist es wichtig, sich nochmal von seiner besten Seite zu zeigen."

Der VfL würde mit einem Sieg an den in dieser Saison auswärtsschwachen Dortmundern vorbeiziehen. Rückschlüsse aus dem Erfolg gegen den BVB in der zweiten Runde des DFB-Pokals Ende Oktober (1:0 n.V.) ergeben sich für Hasenhüttl nur bedingt.

"Seitdem haben wir uns in vielen Belangen mit vielen Automatismen weiterentwickelt. Wir haben es geschafft, neben unserer offensiven Qualität auch besser zu verteidigen und defensiv besser zu stehen", sagte der Österreicher: "Wir haben gegen Dortmund die Chance, uns vor Weihnachten nochmal ein positives Erlebnis zu bescheren. Das würde die Qualität in den Weihnachtsfeiertagen drastisch erhöhen."