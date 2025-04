Hecking: "Den Weg konsequent weitergehen"

Trainer Dieter Hecking vom VfL Bochum sieht sein Team vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf einem guten Weg im Abstiegskampf. "Es gilt, den Weg konsequent weiterzugehen", sagte der 60-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz. In den vergangenen Wochen habe seine Mannschaft "viel mehr Selbstvertrauen" gezeigt als noch beim Hinspiel in Stuttgart.