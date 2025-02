Hecking: "Kein Fünf-Punkte-Spiel" für Bochum

Von einem Fünf-Punkte-Wochenende wollte Dieter Hecking nichts wissen - auch wenn sein VfL Bochum innerhalb von 24 Stunden am Grünen Tisch und auf dem grünen Rasen in der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga einen großen Sprung nach oben machen könnte. "Es gibt kein Fünf-Punkte-Spiel in der Bundesliga, das kenne ich nicht", sagte der VfL-Trainer vor dem wichtigen Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) - während in Frankfurt/Main das DFB-Bundesgericht über die Wertung des Bochumer Skandalspiels bei Union Berlin verhandelte.