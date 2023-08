Anzeige

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat Offensivspieler Tim Köther bis zum Saisonende an den Drittligisten MSV Duisburg verliehen. Der 22-Jährige war 2022 von Fortuna Düsseldorf zum FCH gewechselt und war in der Aufstiegs-Saison in zwei Zweitliga-Spielen zum Einsatz gekommen. In Heidenheim steht Köther noch bis 2025 unter Vertrag.