Henriksen lobt Burkardt: "Einer der Besten"

Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat Neu-Nationalspieler Jonathan Burkardt in höchsten Tönen gelobt. "Für uns ist er so, so wichtig", schwärmte Henriksen: "Er hat fünf Tore gemacht in sechs Spielen. Er versucht jeden Tag besser zu werden, das ist sein Ziel. Er will alles machen für diesen Verein. Man muss ein Bild von Johnny vor Augen haben, wenn man an Mainz 05 denkt."

Der 24 Jahre alte Angreifer sei ein "sehr professioneller Typ. Er ist einer der besten Spieler überhaupt, um die Box zu attackieren. Sein Timing ist unglaublich", führte sein Vereinstrainer aus: "Da ist er einer der Besten nicht nur in Deutschland. Das ist schwierig zu lernen, dieses Gefühl zu haben, wo der Ball hinkommt. Das macht Johnny sehr gut. Dazu ist er ein guter Finisher."

Man müsse bei Burkardt aufpassen, dass er nicht zu viel trainiere. "Er will so viel, das kann man immer sehen", so Henriksen vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Er ist ein Führungsspieler auf und neben dem Platz. Er ist nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein guter Mensch. Er macht alles mit viel Gefühl und seinem Herzen. Was für ein Mann, was für ein Spieler."