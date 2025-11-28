Henriksen reagiert gelassen auf Kritik: "Das ist okay"

Trainer Bo Henriksen vom Krisenklub Mainz 05 geht gelassen mit der zunehmenden Kritik an seiner Person um. "Das ist okay", sagte der 50-Jährige vor dem Gastspiel in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). "Alle müssen ihre Meinung haben, das ist ein Teil vom Fußball", ergänzte der Däne.

Einen Tag nach der 0:1-Niederlage in der Conference League bei Universitatea Craiova lenkte Henriksen den Fokus auf die Bundesliga. "Natürlich waren wir enttäuscht nach dem Spiel gestern. Das Wichtigste ist, dass wir eine Reaktion zeigen", forderte der Coach. Bei dem Vorhaben muss er allerdings auf Torhüter Robin Zentner, der sich in Craiova eine Adduktorenverletzung zuzog, verzichten. Fehlen werden auch Nadiem Amiri (5. Gelbe Karte) und Dominik Kohr (Rotsperre). Dafür könnte der zuletzt erkrankte Phillipp Mwene zurückkehren.

Gegen Freiburg hofft Henriksen vor allem auf eine verbesserte Offensivleistung. "Wir müssen besser werden im letzten Drittel. Du musst kein Professor sein, um das zu sehen", erklärte er. Mainz wartet in der Bundesliga seit inzwischen sieben Spielen auf einen Sieg. In der Tabelle sind die Rheinhessen auf den vorletzten Platz abgerutscht.