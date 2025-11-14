HSV verlängert mit Sportdirektor Costa

Der Hamburger SV setzt in der sportlichen Führung auf Kontinuität: Der Bundesliga-Aufsteiger hat den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag von Sportdirektor Claus Costa frühzeitig verlängert. "Claus hat mich in den vergangenen rund anderthalb Jahren mit seinem Know-how und seinem Einsatz voll überzeugt", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. Die neue Vertragslaufzeit gab der Klub nicht bekannt.

Der 41-Jährige habe "entscheidend dazu beigetragen, dass wir die Rückkehr in die Bundesliga geschafft und anschließend in kürzester Zeit einen notwendigen Kaderumbruch vollzogen haben", fügte Kuntz an: "Für mich stand deshalb früh fest, dass wir den Vertrag mit ihm verlängern möchten."

Costa war 2019 aus Leverkusen zum HSV gewechselt und hat seit März 2023 sein jetziges Amt inne. "Ich bin hochmotiviert, unseren eingeschlagenen Weg fortzusetzen und gemeinsam mit dem Vorstand, dem Trainerteam, der Mannschaft und der gesamten Geschäftsstelle den HSV wieder in der Bundesliga zu etablieren", sagte er.