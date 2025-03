Ilzer warnt vor Überheblichkeit: "Wäre fatal"

Trotz des Sieges im "Sechs-Punkte-Spiel" beim VfL Bochum will Christian Ilzer den Abstiegskampf für die TSG Hoffenheim noch nicht abhaken. "Jetzt zu glauben, dass wir durch sind, wäre fatal", warnte der Trainer vor dem nächsten Kellerduell gegen Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Heidenheim. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) müsse die TSG wieder "Energie auf den Platz bringen und Fokus halten".

Dem Österreicher und seinen Spielern sei "bewusst, dass die Saison nicht im März für uns erledigt ist". Nach dem Schlüsselspiel in Bochum (1:0) steht Hoffenheim mit acht Punkten Abstand zum Relegationsplatz aber vergleichsweise komfortabel da. Er wolle sich "auf keinen Fall von der Tabellensituation unseres Gegner blenden lassen".

Dennoch will Ilzer die Abstiegsangst mit guten Resultaten schnell hinter sich lassen. "In diesen März-Spielen können wir sehr viel in die richtige Richtung bringen", betonte er: "Wenn uns das gelingt, können wir uns vielleicht auch mal nach oben orientieren. Aber noch sind wir mitten im Abstiegskampf."