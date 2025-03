Diese gingen auch nach der in den Medien durchgestochenen Ablehnung einer ersten mündlichen Übereinkunft durch den Aufsichtsrat weiter, dem Kimmichs Entscheidungsfindung zu lange gedauert hatte.

Zuvor hatten sich Max Eberl und Christoph Freund mit Kimmich über die Modalitäten einer Vertragsverlängerung geeinigt, die seit Wochen in laut beiderseitigen Bekundungen sehr vertrauensvollen Gesprächen waren.

ran wurden Meldungen bestätigt, nach denen bereits am Donnerstag ein vermutlich finales Treffen zwischen der Spitze des nach wie vor skeptischen Aufsichtsrats und dem Vorstand des FC Bayern an der Säbener Straße stattgefunden hat.

Die Entscheidung über die Zukunft von Joshua Kimmich dürfte in Kürze fallen.

Auch der DFB-Kapitän meinte: Ich habe nicht den Eindruck, dass ich total gierig bin, es geht nicht darum, dass ich da den letzten Euro rauspressen will, das weiß der Max".

"Gierig ist Jo Kimmich nicht. Das hat sich hochgeschaukelt. Er will überhaupt nicht zu viel", erklärte er.

Zudem gibt es bei einigen Mitgliedern nach wie vor Zweifel, ob der von Eberl und Co. schon als "Kapitän der Zukunft" bezeichnete Kimmich tatsächlich im gut besetzten Mittelfeld unverzichtbar ist.

Denn einigen in der Führung sind offensichtlich die Gesamtkosten nach den vorherigen kostspieligen Verlängerungen mit Jamal Musiala, Alphonso Davies und Manuel Neuer zu hoch.

Kimmich hat offenbar mehrere Angebote

Sollte der Aufsichtsrat sein Veto einlegen, würde der 30-Jährige die Bayern nach zehn Jahren im Sommer ablösefrei verlassen und hat laut eigenen Aussagen vom Mittwoch mehrere lukrative Angebote vorliegen. Eins soll von Paris St. Germain stammen.

Gleichwohl würde der Nationalspieler wohl gerne in München bleiben. So war auch Kimmichs Aussage nach dem 3:0 über Bayer Leverkusen in der Champions League zu verstehen. "Der Ball liegt nicht bei mir", erklärte der DFB-Kapitän.

Zuvor hatte der Mittelfeldspieler gegen Leverkusen einmal mehr seinen Wert für den Rekordmeister unter Beweis gestellt.