Joshua Kimmich und der FC Bayern München sind sich offenbar weitgehend über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einig. Sein Entdecker hofft bei ran auf einen Verbleib. Vom FC Bayern berichten Martin Volkmar und Philipp Kessler Die Entscheidung über die Zukunft von Joshua Kimmich ist offenbar gefallen. Nach Informationen von ran und "tz" gibt es von Vereins- und auch Spielerseite die Tendenz, den im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern. Komplett unter Dach und Fach ist der Deal aber noch nicht. Letzte Details sind noch zu klären. ran wurden Meldungen bestätigt, nach denen bereits am Donnerstag ein vermutlich finales Treffen zwischen der Spitze des nach wie vor skeptischen Aufsichtsrats und dem Vorstand des FC Bayern an der Säbener Straße stattgefunden hat. Dort entschied man sich demnach für eine Verlängerung mit dem Bayern-Kapitän in Spe. Zuvor hatten sich Max Eberl und Christoph Freund mit Kimmich über die Modalitäten einer Vertragsverlängerung geeinigt, die seit Wochen in laut beiderseitigen Bekundungen sehr vertrauensvollen Gesprächen waren. Diese gingen auch nach der in den Medien durchgestochenen Ablehnung einer ersten mündlichen Übereinkunft durch den Aufsichtsrat weiter, dem Kimmichs Entscheidungsfindung zu lange gedauert hatte. Nun geht es laut übereinstimmenden Aussagen nur noch um Nuancen bezüglich Vertragslaufzeit, Gehalt und Handgeld, für die Eberl und Kimmich offenbar eine Lösung gefunden haben.

Kimmich: Neuer Vertrag bis 2028? Im Gespräch ist ein Kontrakt bis 2028, der im Bereich seines bisher geschätzten Jahresgehalts von rund 20 Millionen Euro liegen soll, möglicherweise etwas darüber. Eberl hatte aber nach dem 3:0 über Leverkusen, bei dem Kimmich eine starke Leistung zeigte (ran-Note 1), betont, dass Geld nicht der entscheidende Punkt gewesen sei. "Gierig ist Jo Kimmich nicht. Das hat sich hochgeschaukelt. Er will überhaupt nicht zu viel", erklärte er. Auch der DFB-Kapitän meinte: Ich habe nicht den Eindruck, dass ich total gierig bin, es geht nicht darum, dass ich da den letzten Euro rauspressen will, das weiß der Max". Zugleich lobte er den Sportvorstand. "Ich merke auch, dass der Max sehr, sehr ehrlich ist, dass er auch kämpft, und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen."

Bayern: Zustimmung des Aufsichtsrats offen Nach Informationen von ran und "tz" hat der Aufsichtsrat mit Präsident Herbert Hainer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge dem Deal grundsätzlich grünes Licht gegeben. Zuvor gab es offenbar noch Zweifel. Denn einigen in der Führung - draunter Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen und seinem Nachfolger als Finanzchef, Michael Diederich - waren offensichtlich die Gesamtkosten nach den vorherigen kostspieligen Verlängerungen mit Jamal Musiala, Alphonso Davies und Manuel Neuer zu hoch. Zudem waren einige wohl nicht vollends überzeugt, dass Kimmich im Bayern-Mittelfeld auf lange Sicht wirklich unverzichtbar ist. Diese Zweifel konnten nun wohl ausgeräumt werden. Allerdings sind wie bereits erwähnt noch einige Details zu klären, bevor es zu einer Unterschrift kommt.

Kimmich hat offenbar mehrere Angebote Kimmich hatte nach ran-Informationen mehrere lukrative Angebote vorliegen. Eins soll von Paris St. Germain stammen. Gleichwohl hatte der Nationalspieler auch öffentlich immer wieder betont, gerne in München bleiben zu wollen. So war auch Kimmichs Aussage nach dem 3:0 über Bayer Leverkusen in der Champions League zu verstehen. "Der Ball liegt nicht bei mir", erklärte der DFB-Kapitän. Zuvor hatte der Mittelfeldspieler gegen Leverkusen einmal mehr seinen Wert für den Rekordmeister unter Beweis gestellt.

Kimmich-Entdecker Reschke: "Jo hat zwei Statements abgegeben" So sieht es auch sein Entdecker Michael Reschke, der Kimmich als damaliger Technischer Direktor 2015 zum FCB lockte. "Jo hat ja gestern gleich zwei Statements abgegeben. Da erste auf dem Platz, da war er einfach erneut herausragend, als Stratege und Persönlichkeit", sagte Reschke zu ran. "Anschließend dann in seiner Erklärung vor den Medien, reflektiert, kritisch und mit der Kernaussage, dass es zeitnah zu einer Entscheidung kommen wird."

Reschke hofft auf Verlängerung mit Kimmich Aus Sicht des langjährigen Managers sollten die Bayern den 30-Jährigen unbedingt halten. "Ich hoffe, dass Jo beim FCB bleibt", meinte Reschke: "Wenn man seine Saisonleistung betrachtet, dann muss man das Gefühl haben, dass er ein natürlicher und wichtiger Teil dieses Klubs ist. Als Spieldirigent auf und Identifikationsfigur neben dem Platz." Bis auf das letzte Bundesligaspiel in Stuttgart (3:1) hatte Kimmich in allen Pflichtspielen dieser Spielzeit in der Startelf gestanden und war beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt erstmals verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Seine Rückkehr als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld beflügelte die Mannschaft gegen Leverkusen sichtbar, so dass die Bayern nach dem überzeugenden Erfolg mit mindestens einem Bein im Viertelfinale stehen.

