Kabinenthema: Hoeneß lobt VfB-Profis für Interesse an Wahl

Trainer Sebastian Hoeneß ist positiv überrascht, wie intensiv die bevorstehende Bundestagswahl in der Kabine des VfB Stuttgart diskutiert wurde. "Mehr als ich dachte", sagte Hoeneß auf die Frage, wie sehr die Wahl ein Thema im Team des Fußball-Bundesligisten ist.

Zwar habe es keine offizielle Besprechung zur Wahl gegeben, doch er habe wahrgenommen, "dass in der Kabine über die Wahl gesprochen wurde. Das hat mir sehr gut gefallen." Inhalte wollte der 42-Jährige nicht preisgeben, lobte aber das Interesse seiner Spieler: "Wie ich das von meiner Position aus einschätze, gehen da einige Jungs wählen. Ich hoffe, sie gehen alle wählen."

Hoeneß selbst wird seine Stimme am Sonntag persönlich abgeben, bevor er mit dem VfB zum Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim am Abend (19.30 Uhr/DAZN) aufbricht. "Wir fahren am Sonntag, deswegen werde ich am Sonntag wählen", kündigte er an.