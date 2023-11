Kane hätte Musiala gerne bei den Three Lions gesehen

Anzeige

Jamal Musiala hat sich für eine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und gegen England entschieden - zum großen Bedauern von Harry Kane. Auf die Frage, welchen deutschen Spieler er gerne im Trikot der Three Lions sehen würde, antwortete der Star des FC Bayern in einem Interview bei ESPN: Musiala.

"Er ist ja ziemlich englisch (...), ein unglaublicher Spieler und großartiger Kerl. Mir hätte es gefallen, wenn er sich für England statt für Deutschland entschieden hätte", sagte Kane. Doch Musiala, der in der Jugend auch für England aufgelaufen war, debütierte im März 2021 gegen Island (3:0) als jüngster Spieler seit Uwe Seeler für die DFB-Auswahl.

Kane verriet in dem launigen Gespräch auch, dass er Alphonso Davies für einen geeigneten Kandidaten für das "Dschungelcamp" (RTL) hält und Serge Gnabry beim FC Bayern aus seiner Sicht der größte Witzbold ist. Sein Jugendidol, erzählt Kane, sei David Beckham gewesen - die englische Ikone kam aus derselben Gegend und ging auf dieselbe Schule wie er.