Kane nicht zu stoppen: Wackelt der Lewandowski-Rekord?

21 Tore, fünf Vorlagen: Stürmerstar Harry Kane von Bayern München verabschiedet sich mit einer Gala-Bilanz in die Weihnachtsferien. Mit seinem Traumtor beim 2:1 (2:1) beim VfL Wolfsburg brach der Engländer den Startrekord von Erling Haaland, der Norweger traf bisher am schnellsten 21 Mal in der Bundesliga - er benötigte dafür aber 22 Spiele. Kane schaffte diese Marke bereits bei seinem 15. Einsatz.

"Er ist ein absoluter Leader und ein Top-Spieler für uns. Wir sind froh, dass er so im Rampenlicht steht, weil er es sich verdient hat", sagte Trainer Thomas Tuchel und lobte nicht nur die Treffsicherheit des 30 Jahre alten Angreifers. Kane sei zudem "der erste Abwehrspieler" des Rekordmeisters und "eine Top-Persönlichkeit".

Zudem hat Kane mit seinen 26 Scorerpunkten bereits vor dem Ende der Hinrunde den Wert von Randal Kolo Muani egalisiert, der Franzose hatte dieses Ranking in der Vorsaison gewonnen.

Im nächsten Jahr könnte für Kane eine weitere Bestmarke in Reichweite geraten: Robert Lewandowski kam in seiner 41-Tore-Saison 2020/21 auf 22 Treffer für Bayern in der Hinrunde. Sein Erbe hat nun noch zwei ausstehende Partien, um diesen Rekord zu brechen.

Mit seinem Start in Deutschland könnte er "nicht zufriedener" sein, sagte Kane, der im Sommer von Tottenham Hotspur nach München gewechselt war und sich jetzt nach all den Jahren in der Premier League auf seine allererste Winterpause freut. "Ich kann es kaum erwarten, um ehrlich zu sein. Ich freue mich wirklich sehr darauf", sagte Kane, der in München bisher ohne seine Frau Katie und die vier Kinder gelebt hat: "Jetzt geht es darum, etwas Zeit mit ihnen zu verbringen, ein paar schöne Tage an einen warmen Ort zu fahren."

Aus dem Urlaub wird sich Kane einen Spaß erlauben. "Ich werde allen meinen Freunden in England ein Bild von mir am Strand schicken, wenn sie spielen", sagte er in Anspielung auf den traditionellen Boxing Day auf der Insel: "Das wird bestimmt lustig."