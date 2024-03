Kane überflügelt Legende Seeler

Anzeige

Bayern Münchens Toptorjäger Harry Kane hat Legende Uwe Seeler überflügelt. Der 30 Jahre alte Engländer erzielte am Samstag im Spiel bei Darmstadt 98 seinen 31. Bundesligatreffer für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Mehr sind einem Spieler in seiner Premierensaison noch nie gelungen. Seeler hatte in der Spielzeit 1963/1964 30 Treffer erzielt.

Kane hatte bereits mit seinem 24. Tor den Klubrekord von Luca Toni (2007/2008) eingestellt. Die meisten Treffer in einer Bundesligasaison waren bisher Robert Lewandowski gelungen, der 2020/2021 41 mal für den FC Bayern getroffen hatte.