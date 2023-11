Anzeige

Bei Karim Adeyemi läuft es derzeit nicht rund, seine Absage an die U21 sorgt für zusätzliche Aufregung. Einem Bericht zufolge soll es bei Borussia Dortmund Thema sein, wie sehr sich der Stürmer auf Fußball konzentriert und wie er durch sein Umfeld beeinflusst wird.

Karim Adeyemi steckt derzeit in der Krise. Der pfeilschnelle Stürmer von Borussia Dortmund kam in dieser Saison in 13 Pflichtspielen zum Einsatz, der 21-Jährige erzielte dabei kein Tor und gab zwei Vorlagen.

In der Startelf stand Adeyemi nur dreimal. Zu wenig für einen Spieler, dem nicht wenige Experten eine ganz große Zukunft prognostizieren.

Zuletzt sorgte der viermalige A-Nationalspieler für zusätzliche Aufregung, als er der U21-Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiel gegen Estland und Polen absagte.

"Ich halte es für einen Fehler. Wenn er der Meinung ist, dass er hier nicht spielen will, kann man ihn nicht zwingen. Das ist vielleicht auch eine vergebene Chance, ich bedauere das", kritisierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf Adeyemi bei ran.