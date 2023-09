Kehl: Profis müssen "deutlich mehr Verantwortung übernehmen"

Anzeige

Sportdirektor Sebastian Kehl redet der Mannschaft von Borussia Dortmund nach dem enttäuschenden Saisonstart in der Fußball-Bundesliga ins Gewissen. "Dieser Auftritt entspricht nicht der Qualität und den Ansprüchen dieser Mannschaft. Jeder einzelne Spieler muss deutlich mehr Verantwortung für seine eigene Leistung übernehmen!", sagte Kehl dem SID am Samstag nach dem peinlichen 2:2 (2:0) gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Die schwachen Leistungen gegen den 1. FC Köln (1:0), beim VfL Bochum (1:1) und nun gegen Heidenheim will der Sportdirektor nicht hinnehmen. "Fünf Punkte aus unseren ersten drei Spielen sind für unsere Ambitionen eindeutig zu wenig", sagte er. "Wenn ich sehe, wie wir die Partie gegen Heidenheim nach einer souveränen ersten Hälfte leichtfertig aus der Hand geben, wie wir nach der Pause mehrfach in Konter laufen, an Struktur verlieren, das Spiel vogelwild und hektisch werden lassen, dann muss ich sagen: Das geht so nicht."

Dennoch gehe der BVB die Meisterschaft, den Pokal und auch die "Knallergruppe" in der Champions League zuversichtlich an: "Wir rechnen uns überall Chancen aus. Unser Kader hat eine hohe Qualität." Das liege auch daran, dass der Verein im Transferfenster seine Ziele umgesetzt habe. "Am Ende haben wir vier Nationalspieler verpflichtet, die unsere Mannschaft verstärken werden", betonte er.