Keller schließt Ljubicic-Abgang aus

Christian Keller, Sportgeschäftsführer des 1. FC Köln, hat einem Wechsel von Leistungsträger Dejan Ljubicic einen Riegel vorgeschoben. "Ich schließe komplett aus, dass Dejan Ljubicic den FC verlässt", sagte Keller am Rande des Rheinischen Bundesligagipfels. Zuvor hatte Sky von einem Interesse des VfL Wolfsburg an Ljubicic berichtet, der österreichische Nationalspieler habe demnach bereits in einem Gespräch mit Keller um eine Freigabe gebeten.

Keller nahm das gelassen zur Kenntnis. Er lese und höre den ganzen Sommer über von verschiedensten Transfergerüchten, sagte er bei der Veranstaltung der Rheinischen Post: "Dass wir auch mal Teil eines Transfergerüchts sind, ist total okay."

Der 25-jährige Ljubicic ist einer der Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart. Der Vertrag des flexiblen Mittelfeldspielers läuft noch bis Sommer 2025, Ljubicic war im Juli 2021 von Rapid Wien nach Köln gekommen. In bislang 57 Bundesligaspielen erzielte er acht Tore und legte zwei Treffer auf.