Kiel holt kroatischen Innenverteidiger Nekic

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat den kroatischen Innenverteidiger Ivan Nekic verpflichtet. Der 24-Jährige kommt aus seiner Heimat vom Erstligisten NK Varazdin, zur Vertragslaufzeit machte der Aufsteiger am Mittwoch keine Angabe. In der laufenden Spielzeit stand Nekic in allen 18 bisherigen Ligaspielen auf dem Feld.