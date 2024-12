Kiel mit Mut zu Punkten: "Schritt nach vorne gemacht"

Fortschritte bestätigen und in Punkte ummünzen: Holstein Kiel will nach vier Niederlagen in Folge im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach wieder etwas mitnehmen. "Wir brauchen ein schnelles Passspiel und clevere Laufwege, um in gute Positionen zu kommen", sagte Trainer Marcel Rapp vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Dabei haben wir gegen Leipzig einen Schritt nach vorne gemacht."