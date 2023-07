Kim sieht nach Bayern-Debüt noch Steigerungspotenzial

Anzeige

50-Millionen-Einkauf Min-Jae Kim sieht nach seinem Debüt beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München noch Steigerungspotenzial. "Ich will weiter hart arbeiten, um in meine beste Verfassung zu kommen", sagte der Innenverteidiger nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale in Tokio.

Kim spielte in der ersten Halbzeit. "Ich habe versucht, das Spiel immer einfach zu machen, aber ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Die Mannschaft ist neu, die Taktik ist eine andere - ich muss mich jetzt schnell zurechtfinden", sagte der Südkoreaner, der vom italienischen Meister SSC Neapel nach München gewechselt war. Eine große Hilfe ist der Niederländer Matthijs de Ligt. "Wir reden viel miteinander und verstehen uns gut", sagte Kim.

Die Bayern reisen am Sonntag weiter nach Singapur. Dort treffen sie am Mittwoch auf den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp.