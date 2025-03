Kimmich bestätigt Vertragsverlängerung

DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat nach wochenlangem Poker seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern praktisch bestätigt. "Es wird die nächsten Tage auf jeden Fall eine Entscheidung geben - in die genannte Richtung", sagte der Mittelfeldchef lachend nach dem 2:0 (0:0) des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayer Leverkusen.

Es sei "die letzten Tage schwierig" gewesen, "weil wir sehr viele Spiele hatten", ergänzte Kimmich schmunzelnd: "Der Max hat es ja sehr schön gesagt, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Ball volley noch über die Torlinie bekommen gemeinsam."

Eberl äußerte sich ähnlich. "Wir werden das Ding volley nehmen", sagte er analog zu den jüngsten Aussagen von Kimmich und ihm selbst. Der 30-jährige Profi hatte nach dem Hinspiel gegen Leverkusen (3:0) erklärt, der Ball liege in dieser Causa beim Verein, woraufhin Eberl am Samstag meinte: "Der Ball ist jetzt in der Luft. Und jetzt müssen wir ihn beide aufnehmen."

Am Donnerstag war der Vorstand um Eberl mit dem Aufsichtsrat zusammengekommen, um sich die Verlängerung mit Kimmich bis 2029 absegnen zu lassen. Zuvor hatten die Bayern ein Angebot an Kimmich wegen dessen Zögern zurückgezogen.

Matthias Sammer, früher selbst beim Rekordmeister in verantwortlicher Position, adelte Kimmich am Dienstagabend. "Ich liebe diesen Spieler, die Art und Weise, seine Persönlichkeit, sein Auftreten und auch die Entwicklung, die er genommen hat", sagte der Experte bei Amazon Prime.