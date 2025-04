Kimmich traut Müller noch viel zu: "Hat noch was im Köcher"

Joshua Kimmich sieht in der Verletzung von Jamal Musiala auch eine Chance für Thomas Müller. "Wir haben ja noch ein paar Wochen in dieser Saison. Jetzt ist Jamal verletzt, und Thomas hat noch was im Köcher", sagte der Nationalspieler des FC Bayern nach dem 3:1-Sieg beim FC Augsburg.

Nationalspieler Musiala hatte sich kurz nach der Pause am Oberschenkel verletzt und wird laut Sportvorstand Max Eberl mindestens im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen Inter Mailand fehlen. In Augsburg war es Müller, der Musiala ersetzte - eine Variante, die auch gegen Inter denkbar wäre.

Über die Zukunft von Müller bei den Bayern über die Saison hinaus wollte Kimmich nicht spekulieren. "Ich weiß nicht, wie der Stand ist. Ich spiele jetzt zehn Jahre mit Thomas zusammen, da lernt man, sich zu lieben. Er ist natürlich ein Vorbild. Er ist Bayern pur. Wichtig ist, dass man irgendwie zusammen eine Entscheidung trifft. Das haben beide Seiten und vor allem Thomas verdient", sagte Kimmich.

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Müller keinen neuen Vertrag beim Rekordmeister erhalten soll. Müller selbst zeigte sich nach dem Sieg in Augsburg bestens gelaunt. "Das war ein wichtiger Sieg, und ansonsten bleiben wir schön locker", sagte Müller und meinte mit einem Augenzwinkern zu den Journalisten: "Fragen? Einige! Ihr wisst doch schon immer alles ohne zu fragen!"

Stürmerstar Harry Kane würde derweil einen Verbleib des Weltmeisters von 2014 begrüßen. "Ich würde mich freuen, wenn Thomas bleibt. Wir kommen gut miteinander aus. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Der Klub wird die beste Entscheidung für das Team treffen", sagte Kane.