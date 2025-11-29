Kleindienst hofft noch auf WM: "Werde alles dafür tun"

Torjäger Tim Kleindienst hofft nach seiner sechsmonatigen Verletzungspause weiter auf eine WM-Teilnahme, will bei seiner Rückkehr aber nichts überstürzen. "Für mich geht es um einen vernünftigen Aufbau. Vielleicht bin ich Anfang Januar, Mitte Januar wieder so weit, dass ich zumindest mal eine Halbzeit oder wieder 60 Minuten bekomme", sagte der Gladbacher nach dem 0:0 gegen RB Leipzig.

Kleindienst war zuletzt in Heidenheim (3:0) und am Freitag gegen Leipzig zu Kurzeinsätzen gekommen, nachdem er sich am Ende der vergangenen Saison schwer am Knie verletzt hatte. Er werde "alles dafür tun, um in irgendeiner Richtung eine Chance zu haben, überhaupt bei der WM dabei zu sein", sagte der 30-Jährige.

Das nächste Länderspiel steht am 30. März in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste an. "Bis dahin habe ich Zeit", sagt er: "Und dann schauen wir mal, wo ich stehe. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich schnellstmöglich wieder fit werde, um einen fairen Konkurrenzkampf bieten zu können." Kleindienst hat bislang sechs Spiele für die Nationalmannschaft absolviert und dabei vier Tore erzielt.