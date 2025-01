Kleindienst vor Kane-Duell: "Was willst du da vergleichen?"

Nationalspieler Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach blickt voller Demut auf sein anstehendes Stürmerduell mit Superstar Harry Kane vom FC Bayern. "Was willst du da groß vergleichen? Er hat jahrelang in der Premier League gespielt und gefühlt 2000 Tore geschossen. Jetzt ist er in der Bundesliga und macht genau so weiter", sagte der 29-Jährige vor der Partie gegen den Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr) bei Sky: "Dafür reicht mein Portfolio gar nicht aus, um das irgendwie zu vergleichen."

Auch dank Kleindienst hat Gladbach vor dem Restart der Bundesliga als Achter nur einen Punkt Rückstand auf die internationalen Plätze, in 15 Spielen erzielte er bislang neun Tore. Kane hat in nur 13 Spielen bereits 14 Treffer gesammelt. Immerhin in einem Aspekt sieht sich Kleindienst aber vor dem Engländer. "Ich glaube nicht, dass Harry Kane so viel Bock auf Defensivarbeit hat", scherzte er: "Vielleicht bin ich ihm da einen Schritt voraus."

Ob er auch am Samstag treffe, sei ihm "egal", so Kleindienst: "Am Ende hoffe ich, dass wir als Sieger vom Platz gehen." Dann dürften sie in Gladbach endgültig von Europa träumen. "Wenn wir diese Punkteausbeute nochmal schaffen, sieht es ganz gut aus", sagte Kleindienst: "Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Es ist für alle erstmal im Vordergrund, dass wir eine solide Saison spielen und nicht das Große zu früh ausrufen."