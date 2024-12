Kommentar: Tobias Stieler macht es vor - Schiedsrichter müssen mehr erklären

Während Gladbacher Spieler und Fans in allen drei Situationen Elfmeter forderten, entschied sich Stieler dagegen. Anders in der 68. Minute, als Pascal Groß Gladbach-Stürmer Tim Kleindienst direkt vor dem Tor festhielt. Nach längerer VAR-Überprüfung entschied Stieler auf Elfmeter, Kevin Stöger verwandelte zum 1:1-Endstand.

Stieler vergleicht Szene mit Cucurellas Handspiel

Nun waren es die Dortmunder, die anderer Meinung waren. Kein Elfmeter sagte Groß nach Abpfiff, Nico Schlotterbeck sah es genauso. "Natürlich kann man über einen Elfmeter reden. Aber ich finde nicht, dass der VAR da eingreifen muss", war auch BVB-Trainer Nuri Sahin bei "Sky" mit der Entscheidung nicht einverstanden. Wie schon so oft in dieser Saison und in den letzten Jahren deutete sich eine hitzige Diskussion über die Entscheidungen des Schiedsrichters und insbesondere des VAR an.

Aber was machte Stieler? Der ging in die Offensive, stellte sich nach Abpfiff bei "Sky" der Expertenrunde und erklärte völlig unaufgeregt und schlüssig im Live-TV seine Entscheidungen. VAR Tobias Reichel habe die Elfmeterszene vor dem Gladbacher Ausgleich ausgiebig überprüft und man sei gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es ein Haltevergehen von Groß gewesen sei, sagte Stieler. "Er schaut gar nicht nach dem Ball. Er schaut nur nach seinem Gegenspieler und reißt ihn dann um", erklärte der Schiedsrichter. Ansonsten hätte Kleindienst durchaus die Chance gehabt, an den Ball zu kommen.

Den Tritt von Bensebaini gegen Scally wertete er hingegen als Unfall, das vermeintliche Handspiel von Guirassy verglich er mit dem Handspiel des Spaniers Marc Cucurella beim deutschen EM-Aus. "Same, same but different", sagte Stieler und erklärte, dass die Distanz des Schusses bei Cucurellas Handspiel deutlich größer gewesen sei. Außerdem sei der Arm des BVB-Stürmers durchgeschwungen, was ebenfalls nicht auf Absicht hingedeutet habe.