Kompany: Jetzt auch "Weißbier im Repertoire"

Vincent Kompany gab alles, doch der belgische Trainer des FC Bayern hatte keine Chance. "Du hast den stärksten bayerischen Akzent", sagte er lachend zu seinem Gesprächspartner, der ihm in starkem Traunsteiner Dialekt ein paar knifflige Kinderfragen vorlas, "ich muss immer die Frage zweimal anhören."

Seine Antworten gab der Coach beim Fanklub-Besuch in Obing durchweg mit einem Lächeln - und dabei tiefe Einblicke. Zum Beispiel bei der Frage nach dem bayerischen Nationalgetränk Weißbier. "Ich komme aus Belgien, wir haben eine ganz, ganz große Bierkultur", meinte Kompany und betonte: "Sie müssen mir glauben: In Belgien ist Bier wie eine Religion, wenn ich jetzt was Falsches sage, habe ich Probleme zu Hause!" Aber klar, "Weißbier - ich hab' das jetzt auch in meinem Repertoire. Es gibt jetzt bayerisches Bier in meinem Haus."

Kompany kündigte eine Rückkehr von Stürmerstar Harry Kane zum Jahresabschluss gegen RB Leipzig an und versprach, 2025 würden die Fans "wieder den besten Manuel Neuer sehen, gar kein Zweifel". Er plauderte angeregt über seine Idole Franz Beckenbauer, Pele und Marcel Desailly oder Talent Mathys Tel ("Wir alle lieben ihn, irgendwann wird er es schaffen").

Die Frage nach einer baldigen Vertragsverlängerung wies er schmunzelnd als "ein bisschen früh" zurück, "aber danke, dass sie kommt". Und seine Ziele für 2025? "Einfach alles gewinnen", sagte Kompany und ergänzte: "Ich weiß, was sie hören wollen. Wenn ich sage Bundesliga-Meister bekomme ich ein bisschen Applaus, aber dann wollen Sie hören: Wir wollen die Champions League gewinnen zu Hause!" Die Fans johlten.