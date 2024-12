Kompany mit viel Respekt vor Schmidt: "Schöne Geschichte"

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat seinem Kollegen Frank Schmidt vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim großen Respekt gezollt. "Bevor ich Coach wurde, gab es eine Dokumentation über Trainer in Deutschland, da waren sie noch in der 3. Liga. Ich war schon damals begeistert von ihm und seinem Führungsstil", sagte Kompany vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Schmidt steht seit 2007 in Heidenheim an der Seitenlinie und hat die Mannschaft von der Oberliga bis in die Bundesliga und im vergangenen Jahr sogar in die Conference League geführt. Dafür fand Kompany anerkennende Worte: "Wie sie durchgekommen sind in die zweite Liga, ganz lange oben mitgespielt haben und dann irgendwann auch die Belohnung bekommen haben - nun auch mit der Conference League." Es sei eine "dieser schönen Geschichten", so der Bayern-Coach bewundernd.

Kompany verglich Schmidt sogar mit der Trainer-Elite. "Ich sage es mit großem Respekt: Man darf keinen großen Unterschied machen zwischen seinen Leistungen als Trainer und den Leistungen der ganz großen Namen in Europa und im Weltfußball." Da Heidenheim ein kleinerer Verein sei, schätze "man das anders ein, aber letztendlich ist sehr viel Stabilität drin", sagtete Kompany.