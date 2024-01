Kondolenzbuch für Beckenbauer in München

Anzeige

In Gedenken an den am Sonntag verstorbenen Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer wird in München ein Kondolenzbuch ausgelegt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird sich am Mittwoch (11.00 Uhr) mit Vertretern des FC Bayern in der Hofkapelle der Residenz in die Beileidsschrift eintragen. Das gab die bayerische Staatskanzlei am Dienstag bekannt.

Auch Staatskanzleiminister Florian Herrmann und Sozialministerin Ulrike Scharf nehmen an der Zeremonie teil. Ab 12.00 Uhr können sich bis zum 19. Januar (täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr) außerdem Bürgerinnen und Bürger in das Kondolenzbuch eintragen.