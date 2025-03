Kovac übt Kritik: "Bekommen, was wir gezeigt haben"

Nach der bitteren Enttäuschung gegen den FC Augsburg hat Niko Kovac die Leistung seiner Mannschaft in deutlichen Worten kritisiert. "Unter dem Strich haben wir das bekommen, was wir gezeigt haben: Nämlich nichts", sagte der Trainer von Borussia Dortmund über das 0:1 (0:1) gegen den FCA.

Bei der verpatzten Generalprobe fürs Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) beim OSC Lille habe seine Mannschaft "schlecht gespielt" und "überhaupt nicht das gemacht, was wir machen wollten, beziehungsweise, was wir vorgegeben haben", sagte Kovac.

Das hatte zur Folge, dass es zu einem der schwächsten Heimspiele in dieser Saison wurde. Der BVB habe "keine Chancen kreiert" und "keine Torgefahr" ausgestrahlt. Die Mängelliste war aber noch nicht zu Ende. "Keine Aggressivität, keine Intensität, keine Ballzirkulation", zählte der Coach weiter auf.

Fürs Spiel in Lille, bei dem der BVB nach dem 1:1 im ersten Vergleich das Weiterkommen sichern will, habe er dennoch Hoffnung. "Wir haben vier Tage, um uns zu reseten", sagte Kovac, "um dann eine viel, viel bessere Leistung zu zeigen und auch zu müssen."