Kramaric ohne Furcht vor Bayern: "Wir wollen drei Punkte"

Trotz klarer Außenseiterrolle hofft Andrej Kramaric, Stürmer beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim, im Auswärtsspiel bei Bayern München auf einen Sieg. "Wir wollen drei Punkte mitnehmen, denn das würde uns neue Energie geben, die wir dringend benötigen", sagte der 33-Jährige vor dem Aufeinandertreffen mit dem deutschen Rekordmeister am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz.

Hoffenheim ist seit acht Pflichtspielen sieglos und steckt in der Bundesliga als Tabellen-15. im Abstiegskampf. "Wenn man so lange Zeit kein Spiel gewonnen hat, frustriert das natürlich", sagte Kramaric. Trotzdem sei "alles möglich. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir ein größeres Spiel auswärts gewinnen, auch nicht in München."

Beim letzten Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern hatte der Kroate, mit sechs Toren bester TSG-Schütze der laufenden Saison, seinem Klub mit einem Hattrick den Einzug in die Europa League beschert. Davon freilich sind die Kraichgauer derzeit weit entfernt.

"Wir müssen schon sehen, wo wir aktuell stehen, wie wir spielen", räumte Kramaric ein – "und dass das gerade Abstiegskampf ist." Gleichwohl betonte er angesichts der brenzligen Situation auch: "Ich habe kein Problem mit dem Kopf, ich kann mit Druck umgehen."