Krebs besiegt: Gladbachs Lainer wieder im Training

Nach seinem Sieg über den Krebs kehrt der österreichische Fußball-Nationalspieler Stefan Lainer bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach wieder ins Training zurück. Das teilten die Rheinländer am Montag gut vier Monate nach der Bekanntgabe von Lainers Erkrankung an Lymphknotenkrebs mit.

Der Rechtsverteidiger werde nach Abschluss einer obligatorischen Leistungsdiagnostik "ab dieser Woche Schritt für Schritt ins Mannschaftstraining teilintegriert", hieß es in der Presseerklärung der Fohlen weiter.

"Ich freue mich riesig, dass ich mich wieder voll auf Fußball konzentrieren und zusammen mit der Mannschaft trainieren kann", erklärte der 31-jährige Lainer zu seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz nach erfolgreichem Abschluss seiner monatelangen Therapiebehandlung.

"Die letzten Wochen und Monate waren eine große Herausforderung:", sagte Lainer: "Ich bin sehr dankbar, in dieser Zeit so viel Unterstützung durch Familie, Freunde, den Verein und die Fans erfahren zu haben. Das alles hat mir Kraft gegeben."

Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus stellte klar, dass der Klub ihm "die nötige Zeit, um wieder vollständig zurückzukommen" geben werde. "Wir sind unglaublich froh und auch erleichtert, dass Stevie Lainer den Kampf gegen diese Krankheit gewonnen hat. Dieser Sieg macht uns sehr glücklich", sagte Virkus.

Lainer, der seit 2019 in Mönchengladbach spielt und bei der Borussia noch einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt, war im vergangenen Sommer an Krebs erkrankt. Neben seiner laufenden Therapie arbeitete der Defensivspezialist mit Gladbachs Athletiktrainern und unter enger medizinischer Überwachung an einem möglichst weitgehenden Erhalt seiner körperlichen Fitness.