Krösche über Nachwuchssorgen: "Mittagsschlaf gemacht"

Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt hat die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball in den vergangenen Jahren kritisiert. Klubs und Verbände hätten bei der Entwicklung von Talenten zwar keinen "Winterschlaf", aber "zumindest mal einen Mittagsschlaf gemacht", sagte der Manager bei der SPOBIS Conference in Hamburg: "Da müssen wir jetzt sehen, dass wir wieder rauskommen und aufwachen und an den wichtigen Themen arbeiten."

Um mehr Stars hervorzubringen, müsse man sich wieder verstärkt auf die Ausbildung konzentrieren. "Wir müssen sehen, dass wir da Maßnahmen finden und es schaffen, dass die Spieler deutlich mehr Spielzeit" auf "höchstmöglichem Niveau" bekommen, "dass wir in der Trainerentwicklung und in der Trainerausbildung wieder den Schwerpunkt setzen."

Krösche ist Mitglied einer Expertengruppe, die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingesetzt wurde und unter anderem Weichenstellungen für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des deutschen Fußballs setzen soll. Eine Maßnahme auf diesem Weg soll die Einführung einer neuen U21-Liga sein.

"Wir bilden einfach viel zu schlecht aus", sagte Krösche. Umso wichtiger sei es, "einfach mal zu starten, einfach mal zu machen" und nicht "in irgendwelchen Diskussionen zu verfangen, da kommen wir nicht weiter."