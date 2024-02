Leihe mit Kaufoption: Darmstadt holt Schalkes Stürmer Polter

Anzeige

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 ist kurz vor dem Ende der Wintertransferperiode auf der Suche nach einem Stürmer fündig geworden. Der Tabellenletzte leiht den erfahrenen Angreifer Sebastian Polter von Zweitligist Schalke 04 bis Saisonende aus, die Lilien besitzen zudem eine Kaufoption.

"Wir freuen uns, dass wir mit Sebastian Polter eine neue Komponente für unser Spiel erlangen", sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht: "Ich bin froh, dass wir einen Spieler gefunden haben, der in unseren sportlichen und finanziellen Rahmen passt. Mit seiner Physis und Statur ist er der klassische Zielstürmer, den wir unserem Kader zuführen wollten."

Ob Polter allerdings sofort einsatzbereit ist, ist unklar. Der 32-Jährige hatte den Schalkern zuletzt aufgrund eines Leistenbruchs gefehlt, Mitte Dezember war er operiert worden. Zuletzt nahm Polter aber wieder am Schalker Mannschaftstraining teil. Vor seiner Verletzung war Polter zu elf Spielen in der zweiten Liga gekommen, in denen ihm drei Tore gelangen.