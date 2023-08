Leipzigs Orban vor Saisonstart: "Traue uns alles zu"

Anzeige

Kapitän Willi Orban will mit DFB-Pokalsieger RB Leipzig in der neuen Bundesliga-Saison oben angreifen. "Wir müssen schauen, dass wir die negativen Ausreißer minimieren und versuchen, konstant an den oberen Plätzen dranzubleiben. Grundsätzlich traue ich uns alles zu in dieser Saison", sagte der Verteidiger am Dienstag.

Nach dem 3:0-Sieg im Supercup bei Meister Bayern München war das Selbstbewusstsein vor dem Liga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen auch bei Orban spürbar. "Wir waren auf den Punkt, wir waren körperlich sehr gut drauf und haben uns mit dem Ergebnis für ein gutes Spiel belohnt. Wir würden uns alle nicht dagegen wehren, wenn es am Samstag jetzt so weitergeht", so der 30-Jährige.

Gleichzeitig warnte Orban vor den Leverkusenern, die nach den Verpflichtungen von Granit Xhaka, Nationalspieler Jonas Hofmann und Stürmer Victor Boniface ebenfalls als Anwärter auf die vorderen Tabellenplätze gehandelt werden. "Es ist eine unheimlich schwere Aufgabe, erster Spieltag in Leverkusen. Mit das schwierigste Auswärtsspiel in der Liga", sagte der Ungar: "Deswegen sind wir gewarnt, die haben sich sehr gut verstärkt."