Der Nationalspieler hat in beeindruckender Weise reagiert, als er von ran auf die Transfergerüchte um seine Person angesprochen wurde. Er machte klar: Er will den FC Bayern keinesfalls verlassen.

Seine klare Haltung zu gesellschaftlichen Themen und seine deutliche Positionierung in politischen Fragen steht dem FC Bayern gut zu Gesicht. Das sollten Jan Christian Dreesen, Uli Hoeneß und Thomas Tuchel in ihren Überlegungen mitbedenken. Goretzka macht den so umstrittenen Verein auch für Fans anderer Teams ein Stück weit sympathischer.

Goretzka stellt sich auch kritischen Fragen

Goretzka stellt sich auch den unbequemen Fragen – so auch am Sonntagabend nach der Team-Präsentation in der Allianz Arena. Es verdient Respekt, dass er in einer für ihn schwierigen Situation nicht den Weg durch die Hintertür gewählt hat – die Chance dazu hätte er gehabt.