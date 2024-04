Leverkusen im "Matchballspiel" ohne Hlozek

Anzeige

Bayer Leverkusen muss in seinem "Matchballspiel" für den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte auf Adam Hlozek verzichten. Der tschechische Nationalstürmer erlitt während des 1:0 bei Union Berlin am Samstag nach Vereinsangaben eine Verletzung im linken Sprunggelenk. Er werde "in drei bis vier Wochen" zurück im Kader erwartet.

Dem Tabellenführer Bayer fehlt angesichts von 16 Punkten Vorsprung auf Rekordmeister Bayern München und den VfB Stuttgart noch ein Sieg, um den Titel aus eigener Kraft zu sichern. Die erste Chance bietet sich am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen.