Leverkusen verlängert mit Nachwuchsstürmer Stepanow

Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen hat seinen Nachwuchsspieler Artem Stepanow langfristig an sich gebunden. Der 17 Jahre alte ukrainische Mittelstürmer unterzeichnete einen neuen Vertrag, der bis Juni 2027 gültig ist. Dies teilte Leverkusen am Montag mit. Stepanow, der im Sommer 2022 aus der Jugend von Schachtar Donezk nach Leverkusen gekommen war, ist einer der Leistungsträger in der U19.