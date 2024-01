Liga-Restart: Matthäus tippt auf Bayern als Meister

Anzeige

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus tippt vor dem Bundesliga-Restart auf Bayern München als deutschen Meister. "Leverkusen hat keine Mannschaft mit großer Titelerfahrung, Bayern hat das dagegen im Blut. Wenn es darauf ankommt, werden sie da sein", sagte der Weltmeister von 1990 der Sport Bild. Nach 16 Spielen liegt Tabellenführer Bayer Leverkusen vier Zähler vor den Bayern, die jedoch eine Partie weniger absolviert haben.

"Leverkusen hat eine optimale Hinrunde gespielt, die nur sehr schwer zu toppen sein wird. Die Abstellungen beim Afrika-Cup treffen sie härter als die Bayern. In der Europa League konnte sich Trainer Xabi Alonso bisher leisten, eine B-Elf aufzustellen. Auch das wird bei den kommenden Gegnern weniger möglich sein. Das geht auf Kosten der Kraft und der Harmonie im Kader. Und dazu kommt das größte Argument aus Münchner Sicht: Der FC Bayern kann Titelkampf", so Matthäus.

In seiner Abschlusstabelle setzte Matthäus die Leverkusener hinter den Bayern auf Rang zwei vor DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Borussia Dortmund. Sollten die Bayern, die im DFB-Pokal bereits ausgeschieden sind, jedoch nicht zum zwölften Mal in Folge Meister werden, zweifelt Matthäus am Verbleib von Trainer Thomas Tuchel: "Dafür müsste Tuchel schon die Champions League gewinnen. Ein titelloses Jahr wird er bei Bayern nicht überleben."

Am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) starten die Bayern gegen die TSG Hoffenheim in das neue Jahr, ein Tag später reist Bayer zum FC Augsburg.