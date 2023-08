Anzeige

Der FC Bayern München bestreitet fünf Tage vor dem Supercup gegen RB Leipzig (Sa., ab 19:30 Uhr LIVE in SAT.1, auf ran.de und in der ran-App) seinen letzten Härtetest. Gegner ist die AS Monaco. ran berichtet im Liveticker.

86. Minute: Am Sieg der Bayern - so viel steht jetzt in der Schlussphase fest - wird nicht mehr zu rütteln sein. Allerdings müssen sie sich bis zum Saisonstart zumindest in der Abwehr noch verbessern.

83. Minute: Sieben Minuten vor dem Ende wird Tel für Wanner ausgewechselt. Ist seine späte Auswechslung schon ein Zeichen dafür, dass er zum Saisonstart der Stürmer der Bayern ist?

80. Minute: Wieder Sane - wieder Latte! Mit seiner unnachahmlichen Technik setzt er einen Schuss von der Strafraumgrenze an, trifft mit links aber nur den Querbalken.

74. Minute: Tuchel schmeißt dann jetzt doch die Wechselmaschinerie an. Pavlovic, Ibrahimovic und Tikvic kommen. Laimer, Goretzka und Coman gehen.

69. Minute: Mit Kevin Volland kommt bei Monaco jetzt für Minamino ein echter Münchner ins Spiel.

67. Minute: Tor für die Bayern, 4:2! Sane schiebt den Ball vom rechten Stafraumeck mit links mit viel Präzision ins linke Eck.

64. Minute: Vor dem Elfmeter wechseln die Bayern dreifach. Gnabry, Kim, Mazraoui und Davies gehen. Krätzig, Stanisic, Upamecano und Gravenberch kommen.

64. Minute: 3:2 nur noch für die Bayern! Ben Yedder verlädt Ulreich vom Punkt und schiebt trocken ins rechte Eck ein.

62. Minute: Elfmeter für Monaco! Mazraoui geht im Strafraum zu ungestüm gegen Minamino zu Werke.

56. Minute: Stark von Ulreich! Minamino nimmt den Ball im Strafraum klasse an, dreht sich und schließt mit links ab. Ulreich aber ist zur Stelle und pariert den Schuss mit seiner linken Hand.

53. Minute: Monaco hat noch nicht aufgegeben, hat jetzt den Ball wieder etwas häufiger. Aber an Abräumer Laimer kommen sie heute so leicht nicht vorbei.

50. Minute: Im Gegenzug fällt fast das 4:1 für die Bayern. Tels abgefälschter Schuss aus 20 Metern landet am Pfosten.

49. Minute: Die erste Chance der zweiten Hälfte hat Monaco. Caio Henrique spielt den Ball per Freistoß von halbrechts an den langen Pfosten. Dort kommt Maripan aber mit dem Kopf nicht ganz an den Ball.

46. Minute: Zwei Wechsel gibt es bei den Münchnern. Für Pavard ist jetzt de Ligt im Spiel, und Sane ersetzt Musiala.

46. Minute: Es geht weiter in Haching. Die Bayern führen und haben Anstoß.

Pause: Die Bayern sind in der ersten Halbzeit das dominante Team und führen beim Test in Unterhaching gegen Monaco mit 3:1. Nach dem Rückstand durch Minamino drehen Laimer, Musiala und Gnabry das Spiel.

45.+2 Minute: Tor für die Bayern! Und der Ball sitzt! Gnabry schießt platziert ins linke Eck.

45.+1 Minute: Elfmeter für die Bayern. Monacos Mittelfeldspieler Magassa bekommt den Ball beim Freistoß von Goretzka an die Hand.

45. Minute: Wieder taucht Musiala vor dem Monaco-Tor auf. Diesmal aber scheitert er aus Nahdistanz an der Latte.

42. Minute: 2:1 - Tor für den FC Bayern! Nach schickem Zusammenspiel mit Davies tanzt Musiala die halbe Monaco-Defensive aus und schiebt den Ball dann ins rechte Eck. Stark!

38. Minute: Nach dem Ausgleich igeln sich die Monegassen wieder ein in ihrer eigenen Hälfte. Die Bayern sind wieder eindeutig Herr im Haus.

35. Minute: Die Bayern machen den Ausgleich - und schon schwappt die LaOla-Welle durch den Sportpark. Den Zuschauern gefällt's.

31. Minute: 1:1 - Die direkte Antwort der Bayern! Laimer spielt Doppelpass mit Musiala, spielt dann noch einen Gegenspieler aus und nagelt die Kugel dann aus sechs Metern im Stile eines Stürmers unter die Latte.

29. Minute: 0:1 - Der Rückstand für die Bayern! Nachdem Golovin das Geschenk von Kim noch nicht annehmen wollte, schiebt Minamino die Kugel aus 14 Metern ins linke zur Führung der Monegassen.

26. Minute: Auch die Bayern-Bosse um Hainer und Hoeneß sind nach Unterhaching gekommen und schauen sich das Spiel ihres Teams an.

24. Minute: Nach der stürmischen Anfangsphase nehmen die Bayern jetzt erstmal einen Gang raus.

20. Minute: Jetzt muss Ulreich zum ersten Mal eingreifen! Ben Yedder kommt im Strafraum aus der Drehung zum Schuss, scheitert aber am Bayern-Torwart.

16. Minute: Nach mehr als einer Viertelstunde hat auch Monaco den ersten Torabschluss. Der Schuss von Minamino aus halbrechter Position geht aber über den Bayern-Kasten hinweg.

14. Minute: Die Bayern sind über beide Seiten gefährlich. Nun prüft auch Tel den Monaco-Keeper. Seine scharfe Hereingabe von rechts wehrt Köhn ab.

11. Minute: Schmerzhafter Zusammenstoß zwischen Goretzka und Camara beim Luftkampf. Beide bleiben zunächst liegen, können aber weitermachen.

7. Minute: Die nächste dicke Chance für Gnabry! Diesmal wird er von Goretzka sehr gut in Szene gesetzt. Wieder aber scheitert er an Nübel-Nachfolger Köhn.

5. Minute: Die Bayern sind im Sportpark Unterhaching in der Anfangsphase schon drückend überlegen und erspielen sich eine Ecke nach der anderen.

2. Minute: Erste Chance für den FC Bayern! Gnabry wird auf der linken Seite angespielt und hält aus etwa 13 Metern drauf. Monaco-Keeper Köhn kann parieren.

1. Minute: Es geht los. Anstoß hat die AS Monaco.