Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Außenbahnspieler David Mamutovic mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Wie die Rheinhessen am Freitag mitteilten, läuft der neue Vertrag mit dem 23-Jährigen bis 2025. In der aktuellen Saison stand Mamutovic, der im Sommer 2022 von Rot Weiss Ahlen an den Bruchweg gewechselt war, bereits elfmal im Bundesligakader der Mainzer. Zu einem Einsatz kam er noch nicht.